  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер пожела на Оже-Алиасим бързо възстановяване

Синер пожела на Оже-Алиасим бързо възстановяване

  11 ное 2025 | 03:56
  • 196
  • 0
Синер пожела на Оже-Алиасим бързо възстановяване

Яник Синер, коментира победата си над Феликс Оже-Алиасим на финалите на ATP и пожела на канадеца бързо възстановяване.

Италианецът спечели със 7:5, 6:1, като по време на срещата канадският му опонент поиска медицински таймаунт, а влошаването на здравословното му състояние предопредели сериозната разлика във втория сет.

Синер стартира с победа финалите
Синер стартира с победа финалите

“Мачът беше много труден, докато резултатът не стана 6:5. Имах няколко шанса за пробив. Той сервираше много, много добре. Пропуснах само едно връщане. Но това се случва. Той игра много агресивно. Радвам се, че успях да преодолея това сериозно изпитание днес.

Джокович припомни допинг скандала със Синер: Тази сянка винаги ще го следва
Джокович припомни допинг скандала със Синер: Тази сянка винаги ще го следва

Очевидно е, че спечелването на първия мач е много важно в този формат. Така че съм много доволен. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Надявам се Феликс да няма нищо сериозно. Пожелавам му бързо възстановяване. Всички се надяваме скоро да се върне в пълна форма”, заяви Синер.

