Синер пожела на Оже-Алиасим бързо възстановяване

Яник Синер, коментира победата си над Феликс Оже-Алиасим на финалите на ATP и пожела на канадеца бързо възстановяване.

Италианецът спечели със 7:5, 6:1, като по време на срещата канадският му опонент поиска медицински таймаунт, а влошаването на здравословното му състояние предопредели сериозната разлика във втория сет.

“Мачът беше много труден, докато резултатът не стана 6:5. Имах няколко шанса за пробив. Той сервираше много, много добре. Пропуснах само едно връщане. Но това се случва. Той игра много агресивно. Радвам се, че успях да преодолея това сериозно изпитание днес.

Очевидно е, че спечелването на първия мач е много важно в този формат. Така че съм много доволен. Ще видим какво ще се случи по-нататък. Надявам се Феликс да няма нищо сериозно. Пожелавам му бързо възстановяване. Всички се надяваме скоро да се върне в пълна форма”, заяви Синер.