11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Левски и Локомотив (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига.

Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес залага от първата минути на новото попълнение Стипе Вуликич, който заменя Кристиан Макун. Испанският специалист залага и на Асен Митков, който ще действа зад нападателя.

Наставникът на "смърфовете" Душан Косич прави само една промяна от тежкото поражение с 0:5 от ЦСКА 1948. Френското крило Жулиен Лами е заменен, а на негово място стартира Андрей Киндриш.

ЛЕВСКИ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:0

Стартови състави:



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 6. Стипе Вуликич, 3. Майкон, 18. Гашпер Търдин, 47. Акрам Бурас, 10. Асен Митков, 17. Евертон Бала, 22. Мазир Сула, 11. Армстронг Око-Флекс



Локомотив (Пловдив): 1. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 4. Андрей Киндриш, 5. Тодор Павлов, 7. Севи Идриз, 13. Лукас Риян, 22. Ивайло Иванов, 23. Мартин Русков, 39. Первиз Умарбаев, 77. Джоел Зварц, 94. Каталин Иту



Стадион: "Георги Аспарухов", София

Главен съдия: Димитров Димитров

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов