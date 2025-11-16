Популярни
»
  Sportal.bg
  Тенис
  Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

  16 ное 2025 | 01:56
Испанецът Карлос Алкарас се класира за двубоя за титлата на Финалния за сезона турнир на АТП, който се провежда в Торино (Италия).

Поставеният под номер 1 испанец се наложи с 6:2, 6:4 срещу Феликс Оже-Алиасим от Канада.

В битката за титлата Алкарас се изправя срещу Яник Синер, който защитава титлата си от миналия сезон.

Италианецът се наложи със 7:5, 6:2 срещу Алекс де Минор от Австралия.

В първият сет Алкарас показа пълно превъзходство над своя съперник Оже-Алиасим и стигна до два пробива и 6:2 в своя полза. Втората част бе далеч по-оспорвана, но испанецът стигна до брейк при 5:4 и стигна до краен успех след 6:4.

Алкарас получи купата за номер 1 през сезона, но все още не е печелил трофея от Торино.

