Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

Испанецът Карлос Алкарас се класира за двубоя за титлата на Финалния за сезона турнир на АТП, който се провежда в Торино (Италия).

Game. Set. Masterclass. 💎@carlosalcaraz reaches his maiden final at the #NittoATPFinals after a stunning victory over Auger-Aliassime 6-2 6-4! pic.twitter.com/zIHTYabpGd — ATP Tour (@atptour) November 15, 2025

Поставеният под номер 1 испанец се наложи с 6:2, 6:4 срещу Феликс Оже-Алиасим от Канада.

В битката за титлата Алкарас се изправя срещу Яник Синер, който защитава титлата си от миналия сезон.

Италианецът се наложи със 7:5, 6:2 срещу Алекс де Минор от Австралия.

Безмилостният Синер се класира на финала без допуснат пробив и загубен сет

В първият сет Алкарас показа пълно превъзходство над своя съперник Оже-Алиасим и стигна до два пробива и 6:2 в своя полза. Втората част бе далеч по-оспорвана, но испанецът стигна до брейк при 5:4 и стигна до краен успех след 6:4.

He’s simply a genius 🪄@carlosalcaraz becomes the first Spaniard to reach the final at the #NittoATPFinals since Rafael Nadal in 2013! pic.twitter.com/Q9uKSwkzZ5 — ATP Tour (@atptour) November 15, 2025

Алкарас получи купата за номер 1 през сезона, но все още не е печелил трофея от Торино.