Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

Водачът в схемата Карлос Алкарас започна борбата си за първи трофей от финалите на ATП с победа със 7:6(5), 6:2 над австралиеца Алекс де Минор в първия двубой на финалния тенис турнир за сезона в Торино.

Алкарас започна силно и поведе с 4:1, но Де Минор успя да направи пробив и да прати мача в тайбрек, където испанецът се наложи със 7:5.

Двамата си размениха по един пробив а в началото на втория сет, но след това Алкарас взе инициативата, направи още два брейка, за да поведе отново с 4:1 и този път нямаше обрат, като испанецът приключи мача след 6:2.

И двамата играчи се стремят да подобрят представянето си от миналата година, където Алкарас загуби два от трите си мача от груповата фаза в три сета, докато Де Минор загуби и трите мача от груповата фаза.

Алкарас също е на път да завърши годината като номер едно в света, като неговият основен конкурент Яник Синер трябва да защити титлата си, за да има някакъв шанс да завърши годината на върха в ранглистата.

По-късно в неделя Александър Зверев се изправя срещу американеца Бен Шелтън в групата "Бьорн Борг".

Финалите на ATP, в които участват осемте най-добри играчи на сингъл и двойки в света, имат рекорден награден фонд от 15,5 милиона долара. Турнирът завършва с финала на „Иналпи Арена“ в Торино на 16 ноември.

