Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

  • 9 ное 2025 | 17:55
  • 618
  • 0
Карлос Алкарас стартира с победа участието си на Финалния турнир на ATP в Торино

Водачът в схемата Карлос Алкарас започна борбата си за първи трофей от финалите на ATП с победа със 7:6(5), 6:2 над австралиеца Алекс де Минор в първия двубой на финалния тенис турнир за сезона в Торино.

Алкарас започна силно и поведе с 4:1, но Де Минор успя да направи пробив и да прати мача в тайбрек, където испанецът се наложи със 7:5.

Двамата си размениха по един пробив а в началото на втория сет, но след това Алкарас взе инициативата, направи още два брейка, за да поведе отново с 4:1 и този път нямаше обрат, като испанецът приключи мача след 6:2.

И двамата играчи се стремят да подобрят представянето си от миналата година, където Алкарас загуби два от трите си мача от груповата фаза в три сета, докато Де Минор загуби и трите мача от груповата фаза.

Алкарас също е на път да завърши годината като номер едно в света, като неговият основен конкурент Яник Синер трябва да защити титлата си, за да има някакъв шанс да завърши годината на върха в ранглистата.

По-късно в неделя Александър Зверев се изправя срещу американеца Бен Шелтън в групата "Бьорн Борг".

Финалите на ATP, в които участват осемте най-добри играчи на сингъл и двойки в света, имат рекорден награден фонд от 15,5 милиона долара. Турнирът завършва с финала на „Иналпи Арена“ в Торино на 16 ноември.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Синер остана без 2 000 000 евро!

Синер остана без 2 000 000 евро!

  • 9 ное 2025 | 12:32
  • 2565
  • 0
Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

Алкарас срещу Синер или друг основен сюжет ще видим на Финалите на АТР

  • 9 ное 2025 | 10:15
  • 2045
  • 0
Спечели финалния турнир, след което отказа снимка с шефката на WTA!

Спечели финалния турнир, след което отказа снимка с шефката на WTA!

  • 9 ное 2025 | 08:00
  • 5076
  • 1
Надал: Срещу Джокович ми беше по-трудно, отколкото срещу Федерер

Надал: Срещу Джокович ми беше по-трудно, отколкото срещу Федерер

  • 9 ное 2025 | 02:58
  • 1934
  • 0
Джокович ще пропусне финалите на АТР

Джокович ще пропусне финалите на АТР

  • 9 ное 2025 | 01:27
  • 4896
  • 0
Лърнър Тиен взе първи трофей в кариерата си

Лърнър Тиен взе първи трофей в кариерата си

  • 8 ное 2025 | 20:56
  • 862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

Лудогорец 2:3 Арда, шок за "орлите"

  • 9 ное 2025 | 19:20
  • 24917
  • 101
Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

Манчестър Сити 2:0 Ливърпул, Нико Гонсалес удвои в добавеното време

  • 9 ное 2025 | 17:30
  • 7841
  • 20
Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

  • 9 ное 2025 | 19:15
  • 3695
  • 1
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 41554
  • 142
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 10295
  • 16
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 26357
  • 40