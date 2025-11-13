Синер: Сервирах добре във важните моменти

Италианският тенисист Яник Синер коментира победата си над германеца Александър Зверев с 6:4, 6:3 в мач от Финалния турнир на ATP.

„Мачът беше много, много напрегнат и оспорван. Чувствах, че сервирам добре във важните моменти. Опитах се да играя по най-добрия възможен начин и за щастие успях“, заяви Синер в интервюто си на корта.

„И двамата променихме леко стила си. Струва ми се, че се опитвахме да нанасяме силни и плоски удари. Много съм доволен от посрещането си, тъй като той притежава един от най-добрите сервиси в тура“, добави италианецът.

Синер отново се оказа непреодолимо препятствие за Зверев

С тази победа Синер събра 2 точки и записа втори успех в груповата фаза, с което си осигури предсрочно класиране за полуфиналите на Финалния турнир на ATP. В последния си мач от група „Бьорн Борг“ той ще се изправи срещу американеца Бен Шелтън на 14 ноември.

Зверев, който има 1 точка, ще играе за място на полуфиналите срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим (също с 1 точка). Срещата ще се проведе на 14 ноември.

Снимки: Gettyimages