Ето кой може да се конкурира с Алкарас и Синер според Бекер

  • 16 ное 2025 | 05:16
Ето кой може да се конкурира с Алкарас и Синер според Бекер

Шесткратният шампион в турнири от “Големия шлем” Борис Бекер посочи играчите, които биха могли да се изправят успешно срещу безспорните лидери в световния тенис към момента Яник Синер от Италия и Карлос Алкарас от Испания за първото място в мъжкия тенис.

Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите
Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

„Надявам се Саша Зверев да спечели поне един турнир от Големия шлем, преди да се пенсионира. Той има таланта да го направи. След това ще трябва да чакаме следващото поколение. Мисля за играчи като Жоао Фонсека, италианеца Лоренцо Мусети, Джак Дрейпър, ако е здрав, Бен Шелтън... Според мен те все още са малко далеч от това ниво, но не бих се изненадал, ако някой от тях спечели турнир от Големия шлем в бъдеще“, каза Бекер, цитиран от италианското издание „La Gazzetta dello Sport“.

