Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

В днешния 6-и ноември (четвъртък) ще се изиграят всичките 18 мача от четвъртия кръг в основната схема на втория по сила европейски клубен турнир – Лига Европа.

Преди тях във временното класиране водят отборите на Мидтиланд, Брага и Лион, които останаха последните с пълен комплект от точки. На дъното пък са Ница, РБ Залцбург, Утрехт и Рейнджърс, които все още не са открили сметката си, като нидерландците дори не отбелязаха гол в първите си три срещи. Българският боец Лудогорец от своя страна стартира турнирния ден на 26-ото място с реална възможност да се изкачи в местата, даващи право на участие в плейофите за влизане в 1/8-финалната фаза.

Лудогорци излизат на “Арена Пушкаш” срещу тима на Ференцварош от 22:00 часа българско време. Двата тима се срещнаха вече веднъж този сезон.

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Това се случи в предварителните кръгове на Шампионската лига, но тогава “орлите” бяха разбити с 0:3 и сега ще имат шанс да вземат реванш.

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

До този момент момчетата от Разград записаха една победа срещу Малмьо (2:1) и поражения от Бетис (0:2) и Йънг Бойс (2:3). Ференцварош пък се представя изключително стабилно и все още не познава вкуса на загубата, което отреди “маджарите” в топ 8 на класирането. Унгарците записаха равенство (1:1) в първия кръг срещу Виктория (Пилзен), след което стигнаха до победи с минимална разлика срещу Генк (1:0) и РБ Залцбург (3:2).

Иначе програмната схема за деня ще бъде открита с девет мача, стартиращи от 19:45 часа. В този часови диапазон ще видим общо пет отбора, стъпвали някога на европейския връх. Така Селтик, който спечели Купата на европейските шампиони през 1967 г., ще има визита в Дания на Мидтиланд.

Носителят на КЕШ за 1979 и 1980 г. Нотингам Форест ще има гостуване в Австрия на Щурм (Грац).

Сензацията от сезон 1985/1986 ФКСБ също пътува далеч от дома за сблъсък с швейцарския Базел.

Европейският клубен шампион от 1991 г. Цървена звезда посреща на “Мала Маракана” френския Лил.

Порто, който триумфира в Шампионската лига през 2004 г., гостува на Утрехт.

В останалите двубои, които стартират от 19:45, ще видим мачовете между Динамо (Загреб) и Селта, РБ Залцбург и Го Ахед Ийгълс, Малмьо и Панатинайкос, Ница и Фрайбург.

От 22:00 часа пък, освен сблъсъка на Лудогорец, ще видим още осем мача. Там също ще има отбори с най-високи европейски отличия. Единият от тях е носителят на КЕШ за 1982 г. Астън Вила, който ще опита да се върне на победния път с домакинство на израелския Макаби (Тел Авив).

Друг тим, стъпвал еднократно на европейския връх през 1970 г., в лицето на Фейенорд, ще гостува на Щутгарт.

Българската публика ще впери поглед и към Солун, където ПАОК и Кирил Десподов приема Йънг Бойс.

Брага, който отстрани в предварителните кръгове на турнира родния Левски, ще приеме белгийския Генк.

Миналогодишният финалист от Лигата на конференциите Бетис приема Лион.

Носителят на Купата на Италия Болоня посреща Бран, докато другият мач по същото време е между Рейнджърс и Рома.