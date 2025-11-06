Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Селтик
  3. Мидтиланд не остави шансове на Селтик

Мидтиланд не остави шансове на Селтик

  • 6 ное 2025 | 22:03
  • 596
  • 0
Мидтиланд не остави шансове на Селтик

Мидтиланд продължи блестящото си представяне в Лига Европа. Датчаните спечелиха с 3:1 домакинството си на Селтик и са с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга. Тимът на Мике Тулберг реши мача още през първото полувреме, след като отбеляза три гола в рамките на седем минути. Малко преди края резервата на гостите Рео Хатате се разписа от дузпа.

За "детелините" това бе първа загуба след завръщането на Мартин О'Нийл начело на клуба. Те допуснаха второ поражение в турнира и имат актив от имат четири точки.

Мидтиланд, който няма домакинска загуба от март насам, започна да доминира от началото и атаките към вратата на Каспер Шмайхел се редяха една след друга. Датчаните отправиха седем удара към вратата в първите 16 минути. Защитата на Селтик бе поставена под сериозен натиск, а вратарят на гостите имаше доста работа.

Натискът на датчаните доведе до гол в 34-ата минута. Мартин Ерлич откри резултата с удар отблизо. Това попадение даде начало на порой и Селтик допусна още два гола в следващите седем минути. Секунди след подновяването на играта Микел Гогорза отбеляза великолепен гол, а след това Франкулиньо се разписа след фантастичен удар.

След почивката Мидтиланд намали темпото, но резервата Денил Кастийо бе близо до нов гол след прекрасен пробив, завършил с неточен удар. Селтик стигна до попадение в 81-ата минута. Резервата Рео Хатате се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Ерлич срещу Османд, който малко по-късно се контузи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Играят се късните двубои в Лигата на конференциите, Кристъл Палас бързо си върна комфортния аванс

Играят се късните двубои в Лигата на конференциите, Кристъл Палас бързо си върна комфортния аванс

  • 6 ное 2025 | 23:18
  • 5329
  • 0
Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

  • 6 ное 2025 | 23:39
  • 18577
  • 0
ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

  • 6 ное 2025 | 19:52
  • 4200
  • 2
Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

  • 6 ное 2025 | 19:24
  • 2114
  • 0
Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

  • 6 ное 2025 | 19:24
  • 1109
  • 2
Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

  • 6 ное 2025 | 19:07
  • 1275
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 2:1 Лудогорец, Сон върна "орлите" в мача с ефектен гол

Ференцварош 2:1 Лудогорец, Сон върна "орлите" в мача с ефектен гол

  • 6 ное 2025 | 23:35
  • 15030
  • 138
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 9920
  • 2
Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 33834
  • 25
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 9297
  • 5
Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се два мача

Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се два мача

  • 6 ное 2025 | 23:28
  • 4223
  • 1
Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

  • 6 ное 2025 | 23:39
  • 18577
  • 0