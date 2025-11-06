Мидтиланд не остави шансове на Селтик

Мидтиланд продължи блестящото си представяне в Лига Европа. Датчаните спечелиха с 3:1 домакинството си на Селтик и са с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга. Тимът на Мике Тулберг реши мача още през първото полувреме, след като отбеляза три гола в рамките на седем минути. Малко преди края резервата на гостите Рео Хатате се разписа от дузпа.

За "детелините" това бе първа загуба след завръщането на Мартин О'Нийл начело на клуба. Те допуснаха второ поражение в турнира и имат актив от имат четири точки.

Мидтиланд, който няма домакинска загуба от март насам, започна да доминира от началото и атаките към вратата на Каспер Шмайхел се редяха една след друга. Датчаните отправиха седем удара към вратата в първите 16 минути. Защитата на Селтик бе поставена под сериозен натиск, а вратарят на гостите имаше доста работа.

Натискът на датчаните доведе до гол в 34-ата минута. Мартин Ерлич откри резултата с удар отблизо. Това попадение даде начало на порой и Селтик допусна още два гола в следващите седем минути. Секунди след подновяването на играта Микел Гогорза отбеляза великолепен гол, а след това Франкулиньо се разписа след фантастичен удар.

🇩🇰👏 FC Midtjylland in the Europa League so far this season…



✅ 2-0 win vs Sturm Graz

✅ 3-2 win vs Nottingham Forest

✅ 3-0 win vs Maccabi Tel Aviv

✅ 3-1 win vs Celtic



They are also unbeaten in their last 12 matches in all competitions. pic.twitter.com/H14MO0xDIa — EuroFoot (@eurofootcom) November 6, 2025

След почивката Мидтиланд намали темпото, но резервата Денил Кастийо бе близо до нов гол след прекрасен пробив, завършил с неточен удар. Селтик стигна до попадение в 81-ата минута. Резервата Рео Хатате се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение на Ерлич срещу Османд, който малко по-късно се контузи.

Следвай ни:

Снимки: Imago