Залцбург се събуди и грабна първи точки в Лига Европа

Oтборът на РБ Залцбург записа първа победа в тазгодишното издание на основната схема на Лига Европа.

Австрийците надвиха с 2:0 тима на Го Ахед Ийгълс в домакинството си от 4-ия кръг на надпреварата.

Така те временно се изкачиха на 27-ото място във временното класиране с точка от 24-ото място, което дава право на участие в плейофите за влизане в 1/8-финалната фаза на турнира. Нидерландците от своя страна пропуснаха възможността да се изкачат в топ 8 преди да се изиграят късните мачове за днес.

И двата гола паднаха през второто полувреме. В 59-ата минута Алекса Терзич намери с прецизно подаване намери Йорбе Вертесен точно пред вратата и последният с лекота чукна топката в средата.

Десетина минути преди края в 80-ата минута падна и втори гол, като този път самият Терзич се разписа. Той се измъкна зад съперниците и стреля прекрасно от границата на наказателното поле в горния десен ъгъл, където вратарят на съперника Яри Де Бусер нямаше шанс да отрази и домакините подпечатаха първата си победа този сезон във втория по сила турнир под шапката на УЕФА.



В следващия кръг на надпреварата РБ Залцбург ще гостува на носителя на Купата на Италия Болоня, докато Го Ахед Ийгълс ще приеме Щутгарт. И двата мача предстоят на 26-и ноември (четвъртък) от 22:00 часа българско време.