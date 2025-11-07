Рома удължи агонията на Рейнджърс

Рейнджърс се представя трагично на всички фронтове този сезон и вероятно това да се промени срещу стабилния отбор на Рома в Лига Европа бе много малка. "Вълците" спечелиха с 2:0 в Глазгоу след две попадения през първото полувреме, в което бяха по-активният отбор. Матиас Соуле откри резултата в 13-ата минута, а Лоренцо Пелегрини се разписа в 36-ата.
Шотландският гранд записа четвърта поредна загуба в турнира и постави нов клубен антирекорд, след като регистрира седмо поредно поражение в евротурнирите. За Рома това бе втора победа в Лига Европа.
Феновете на Рейнджърс показаха страхотна хореография, която включваше римски гладиатор и музикалния мотив от филма "Гладиатор".
Гостите не се повлияха от атмосферата на "Айброкс" и стартираха уверено двубоя. Те поведоха в 13-ата минута след ъглов удар, при който топката стигна до Матиас Соуле и той откри резултата. Рейнджърс имаше шанс бързо да отговори, но удар на Шермити от малък ъгъл мина встрани от вратата.
Шотландците не изглеждаха стабилно в защита, а Джак Бътланд се успя да се справи с удар на Соуле. Тимът на Гасперини определено имаше предимство в този период и контролираше случващото се на терена. Те нанесоха своя втори удар в 36-ата минута след великолепна атака. Добвик получи топката и отлично изведе Пелегрини, който с прецизен удар удвои аванса на "вълците".
Шотландците отново бързо създадоха опасна ситуация пред Свилар, но Манчини блокира удар на Мур. Малко преди почивката пък Соуле не бе далеч от ново попадение. Той прати топката на сантиметри от вратата. Феновете на Рейнджърс изпрати играчите с освирквания на почивката.
Домакините направиха опит да се върнат в мача, но създадоха много малко в предни позиции. Удар на Шермити бе блокиран, а изстрел на Раскин от дистанция не намери целта. Шермити не завърши успешно и при следващата възможност, която се откри през него. Рома действаше по-пасивно след почивката, но в 69-ата минута бе много близо до трети гол. Неумел опит за воле на Цимикас се превърна в подаване към Челик, който не успя да отправи точен удар, а топката се удари в гредата.
Снимки: Imago