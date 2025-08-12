11-те на Ференцварош и Лудогорец, доста промени при "орлите"

Станаха ясни стартовите състави на Ференцварош и Лудогорец, които излизат в среща реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига.



Първият двубой приключи при 0:0.

Руи Мота прави четири промени за днешния реванш в сравнение с 11-те, които започнаха преди шест дни в Разград и те засягат всички линии. Биле заменя наказания Текпетей на върха в атаката. Вердон стартира вместо Алмейда в центъра на отбраната, а Нареси и Станич отстъпват местата си на намиращия се в отлична форма Ивайчо Чочев и Дуарте.

Унгарският шампион стартира със състава от двубоя в Разград.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ

ФЕРЕНЦВАРОШ: 90. Дибуш, 3. Гертенман, 28. Ремакерс, 22. Шалай, 25. Макрецкис, 23. Отвош, 36. Каниховски, 64. Тот, 47. Довда, 75. Жозеф, 19. Варга

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 15. Куртулуш, 24. Вердон, 3. Недялков, 26. Калоч, 23. Дуарте, 18. Чочев, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле