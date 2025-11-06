Популярни
  Болоня и Бран се занулиха

Болоня и Бран се занулиха

Болоня и Бран се занулиха

Отборите на Болоня и Бран направиха нулево равенство в среща от 4-ия кръг на основната схема в Лига Европа.

Така италианците не успяха да продължат победната си серия, след като в миналия си европейски мач надвиха с 2:1 като гост румънския шампион ФКСБ, и останаха на ръба в класирането на топ 24.

Скандинавците от своя страна бяха в серия от две поредни европейски победи преди този двубой и също не съумяха да приберат нови ценни три точки. Все пак момчетата от Берген са само на точка зад осмия Виктория (Пилзен) и все още имат реални шансове да се класират направо за 1/8-финалната фаза.

Иначе носителите на Копа Италия имаха малшанса да останат с човек по-малко след 23 минути игра. Хараламбос Ликоянис влезе прекалено грубо при едно единоборство и главният съдия Даниел Шлагер го маркира в “червено”. Първоначално останаха съмнения дали това наказание не е било прекалено сурово и последва преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР. Там обаче се видя, че червеният цвят приляга на нарушението и момчетата на Винченцо Италиано продължиха в намален състав.

Интересното е, че дори с десет души на терена домакините направиха по-чистите положения и отправиха общо 16 удара по посока вратата на Бран, но само три от тях бяха точни и логично гол не падна.

В следващия си мач Болоня приема РБ Залцбург, докато Бран ще има визита на ПАОК и Кирил Десподов, които тази вечер разбиха Йънг Бойс с 4:0.

ПАОК с Десподов разби Йънг Бойс и се продължава да се движи отлично в Лига Европа
ПАОК с Десподов разби Йънг Бойс и се продължава да се движи отлично в Лига Европа

И двата мача ще се изиграят на 27-и ноември (четвъртък).

