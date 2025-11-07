Виктория (Пилзен) продължава без загуба в ЛЕ, Фенербахче грабна първа точка

Виктория (Пилзен) и Фенербахче завършиха наравно 0:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. Двата отбора създадоха доста положения, но отличните изяви на двамата вратари в крайна сметка запазиха двете нули на таблото.

Домакините първи пожеха да открият резултата след половин час игра, но Едерсон направи отлично спасяване след добра индивидуална акция на Принс Абу. Десет минут след това Юсеф Ен Несери получи подаване в наказателното поле, но този път Мартин Йедличка се справи. След почивката ситуацията на терена не се промени много, а двата тима отново пропуснаха по няколко изгодни ситуации. едва в добавеното време пък се стигна до най-спорното положение в двубоя. Джон Дюран бе повален в наказателното поле и “жълтите канарчета” поискаха дузпа. Реферът на двубоя бе повикан да прегледа положението на монитор, но въпреки това реши, че нарушение няма.

По този начин Фенербахче спечели първата си точка в Лига Европа като гост през тази кампания, след като първият им мач далеч от дома бе загуба от Динамо (Загреб). Виктория (Пилзен) пък продължава солидното си представяне в турнира и все още няма загуба. Чехите имат два успеха и две равенства, а с актив от осем точки те се задържат в първата осмица.

Снимки: Imago