ПАОК с Десподов разби Йънг Бойс и се продължава да се движи отлично в Лига Европа

ПАОК с Кирил Десподов в състава си разби Йънг Бойс с 4:0 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. Капитанът на националния ни тим бе титуляр за гръцкия тим, но бе заменен след малко повече от час игра. Всички попадения за тима от Солун паднаха след почивката, когато точни бяха Алесандро Бианко (54’), Йоргос Якумакис (67’), Йоанис Константелиас (72’) и Баба (76’). До голяма степен развоят на двубоя бе предопределен от червения картон на Армин Гигович от гостите още в 5-ата минута.

След като се озоваха с човек повече на терена след ранния изгонването на босненеца, домакините очаквано взеха инициативата, но през първата част трудно достигаха до някакви по-опасни положения. Най-добрата ситуация се откри пред Десподов, който бе изведен на добра позиция в наказателното поле, но стреля встрани.

След почивката футболистите на Разван Луческу изцяло се настаниха в противниковата половина и съвсем закономерно стигнаха до четири попадения. Резултатът бе открит десетина минути след началото на второто полувреме, когато успоредно подаване по тревата стигна до точката за дузпа, а там Алесандро Бианки с шпагат успя да реализира. Последва още по-ожесточен натиск от страна на ПАОК и попаденията започнаха да се нижат на сметката на гърците. Якумакис успя да удвои в 67-ата минута, а само в разстояние на още пет-шест минути Константелиас и Баба вкараха нови два гола, за да оформят крайния резултат.

С този успех ПАОК се движи отлично и с две победи, равенство и само едно поражение в момента се намира на десетото място в подреждането, но е само на точка от първата осмица, която дава право на класиране в директните елиминации без да се преминава през допълнителен плейоф. От своя страна Йънг Бойс прекъсна серията си от две поредни победи в Лига Европа и е с шест пункта, които го пращат на 22-а позиция.



снимка: Sportal.gr