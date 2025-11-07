Голове в последните минути донесоха успеха на Щутгарт над Фейенорд

Щутгарт надделя с 2:0 над Фейенорд в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. И двете попадения за домакините паднаха в последните десет минути на двубоя, когато точни бяха Билал Ел Ханус (84’) и Денис Ундав (90+1’).

Двата тима изиграха доста постна първа част, в която единствената по-сериозна ситуация дойде след четвърт час, когато Анис Хадж Муса от нидерландския гранд стреля опасно, но не сполучи. След почивката “швабите” изцяло овладяха случващото се на терена в търсене на успеха. Двата тима си размениха по една по-опасна ситуация в първите петнайсет минути на второто полувреме. Домакините пропуснаха още няколко добри положения, за да се стигне до 84-ата минута, когато Билал Ел Ханус с отличен спринт стигна до центриране отдясно и с глава реализира красиво. Точка на спора бе сложен в добавеното време, когато Денис Ундав реализира след бърза контраатака.

Това бе втора победа за Щутгарт, които се намират едва на 20-ото място с шест точки. Фейенорд пък има само един успех от четири двубоя и се намира едва на 29-ата позиция.

Снимки: Gettyimages