  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 1780
  • 2

Шампионът на България Левски София приключи участието си в Европа за този сезон, след като отпадна от втория по сила турнир за Купата на CEV.

Воденият от Николай Желязков тим се бори и надигра като гост германския гранд Фридрихсхафен с 3:1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:23) в мач-реванш от 1/16-финалите на турнира, игран тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Спейстех Арена".

Така, след домакинската загуба в първата среща с 0:3, "сините" стигнаха до т.нар. "златен" гейм. В него, обаче, Левски отстъпи с 13:15 и отпадна от турнира.

Фридрихсхафен пък се класира за 1/8-финалите за Купата на CEV, където ще спори с белгийския Тектум (Ахел).

"Сините" волейболисти стартираха като фурии в първата част. Дръпнаха с 4:0, а след това продължиха да увеличават преднината си с много силна игра на всички компоненти, за да стигнат до категоричното 25:17 срещу един от най-добрите германски отбори. Във втория гейм Левски също потеглиха ударно 4:1, но домакините от Фридрихсхафен изравниха резултата при 6:6 и резултатът се движеше точка за точка до 14:14. Последва офанзива на "сините" при сервис на капитана Светослав Гоцев и аванс от 19:15. Той се оказа достатъчен за печелившото завършване на частта и Левски поведе с 2:0.

В третия гейм левскарите изостанаха, макар и не с много, опитаха да догонят домакините, но в крайна сметка не успяха. Четвъртата част бе най-равностойна. В края "сините" успяха да си изиграят правилно картите и стигнаха до победата с 3:1. "Златният" гейм тръгна точка за точка. Левски поведоха с 8:5, но се стигна до изравняване при 9:9. След това авансът бе за домакините, които стигнаха до успеха след 15:13.

Най-резултатни за Левски станаха Гордан Люцканов (3 блока, 55% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +16) и Юлиан Вайзиг (3 аса и 64% ефективност в атака - +15) с 24 и 23 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

За домакините от Фридрихсхафен резервата Джонас Ван Хуйзен (66% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +16), Кайл Хоубъс (2 блока, 53% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане - +8) и Паркър Ван Бюрън (49% ефективност в атака - +8) реализираха съответно 19, 18 и 17 точки за победата.

ВФБ ФРИДРИХСХАФЕН (ФРИДРИХСХАФЕН, ГЕРМАНИЯ) - ЛЕВСКИ (СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ) 1:3 (17:25, 22:25, 25:21, 23:25); "ЗЛАТЕН" ГЕЙМ - 15:13

ФРИДРИХСХАФЕН: Алекса Батак 3, Паркър Ван Бюрън 17, Кайл Хоубъс 18, Симон Кьон 1, Густаво Масиел 4, Луис Кунстман 12 - Леонард Гравен-либеро (Джонас Ван Хуйзен 19, Войн Чачич, Маркус Бьоме)

Старши треньор: АДАМ ШВАЧИНА

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 2, Юлиан Вайзиг 23, Гордан Люцканов 24, Тодор Скримов 11, Светослав Гоцев 12, Лазар Бучков 12 - Дамян Колев-либеро (Петко Петков, Петьо Иванов)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

Снимки: CEV.EU

