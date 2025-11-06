Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

Базел надделя с 3:1 над ФКСБ в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. С два гола се отличи легендата Джердан Шакири (19’ дузпа, 73’), а Ибрахим Салах (88’) оформи крайния резултат. Северните ни съседи играха през почти цялото продължение на двубоя с човек по-малко, след като вратарят на тима Щефан Тарновану бе изгонен още в 12-ата минута, а Дариус Олаур вкара единствения гол за румънците в 57-ата минута.

Срещата започна изключително неприятно за гостите, които останаха с човек по-малко още преди изтичането на четвърт час игра, когато Тарновану игра с ръка извън наказателното поле и бе изгонен с директен червен картон. Именно от изпълнението на нарушението пък топката срещна ръката на играч на ФКСБ и се стигна до дузпа, реализирана от Шакири. Противно на логиката в 57-ата минута румънците изравниха след великолепно изпълнение на Дариуш Олару, който отлично пое подаване и още по-красиво прехвърли вратаря на домакините. Базел все пак стигна до нов гол в 74-ата минута, когато далечен удар срещна гредата, а Шакири бе близо и успя със своята добавка. Домакините добавиха и трети гол в края на срещата, който само оформи крайния резултат.

За Базел това бе втора победа в четири мача и те са 16-и в класирането на Лига Европа. ФКСБ пък записа трето поредно поражение след успеха на старта като гост на Го Ахед Ийгълс.

Снимки: Imago