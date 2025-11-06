Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФКСБ
  3. Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

  • 6 ное 2025 | 22:29
  • 331
  • 1
Базел нанесе трета поредна загуба на ФКСБ

Базел надделя с 3:1 над ФКСБ в мач от четвъртия кръг на Лига Европа. С два гола се отличи легендата Джердан Шакири (19’ дузпа, 73’), а Ибрахим Салах (88’) оформи крайния резултат. Северните ни съседи играха през почти цялото продължение на двубоя с човек по-малко, след като вратарят на тима Щефан Тарновану бе изгонен още в 12-ата минута, а Дариус Олаур вкара единствения гол за румънците в 57-ата минута.

Срещата започна изключително неприятно за гостите, които останаха с човек по-малко още преди изтичането на четвърт час игра, когато Тарновану игра с ръка извън наказателното поле и бе изгонен с директен червен картон. Именно от изпълнението на нарушението пък топката срещна ръката на играч на ФКСБ и се стигна до дузпа, реализирана от Шакири. Противно на логиката в 57-ата минута румънците изравниха след великолепно изпълнение на Дариуш Олару, който отлично пое подаване и още по-красиво прехвърли вратаря на домакините. Базел все пак стигна до нов гол в 74-ата минута, когато далечен удар срещна гредата, а Шакири бе близо и успя със своята добавка. Домакините добавиха и трети гол в края на срещата, който само оформи крайния резултат.

За Базел това бе втора победа в четири мача и те са 16-и в класирането на Лига Европа. ФКСБ пък записа трето поредно поражение след успеха на старта като гост на Го Ахед Ийгълс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Играят се късните двубои в Лигата на конференциите, Кристъл Палас бързо си върна комфортния аванс

Играят се късните двубои в Лигата на конференциите, Кристъл Палас бързо си върна комфортния аванс

  • 6 ное 2025 | 23:18
  • 5342
  • 0
Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

  • 6 ное 2025 | 23:39
  • 18597
  • 0
ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

ФИФА обяви номинираните за наградите "The Best", ПСЖ и Барселона доминират, Винисиус няма да може да защити приза

  • 6 ное 2025 | 19:52
  • 4206
  • 2
Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

Салах ще преговаря с Египет за това кога да се присъедини към националния отбор

  • 6 ное 2025 | 19:24
  • 2116
  • 0
Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

Фен на Барселона е арестуван за палеж на автобус с хора в Брюж

  • 6 ное 2025 | 19:24
  • 1110
  • 2
Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

Тонали се чувства щастлив в Нюкасъл

  • 6 ное 2025 | 19:07
  • 1276
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 2:1 Лудогорец, Сон върна "орлите" в мача с ефектен гол

Ференцварош 2:1 Лудогорец, Сон върна "орлите" в мача с ефектен гол

  • 6 ное 2025 | 23:35
  • 15099
  • 138
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 9950
  • 2
Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 33848
  • 25
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 9303
  • 5
Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се два мача

Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се два мача

  • 6 ное 2025 | 23:28
  • 4229
  • 1
Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

Лига Европа: Десподов излезе, а ПАОК продължава да мачка в негово отсъствие

  • 6 ное 2025 | 23:39
  • 18597
  • 0