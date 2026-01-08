Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

  • 8 яну 2026 | 07:09
  • 873
  • 0
Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

Бразилският защитник Тиаго Силва коментира своето завръщане в португалския гранд Порто. 41-годишният ветеран подписа договор с клуба до края на юни 2026 г., като в контракта е включена и опция за удължаване с още една година.

„Изминаха повече от 20 години, а сякаш беше вчера. Завърнах се в този прекрасен клуб и в града, където започна моето европейско приключение. Това е място, което мога да нарека свой дом. Нямам търпение да започна работа и да се отплатя за цялата любов, която получавам от клуба и феновете! До скоро, привърженици на Порто!“, написа футболистът в публикация в социалните мрежи.

Тиаго Силва подписа с Порто
Тиаго Силва подписа с Порто

Тиаго Силва беше част от Порто в началото на своята кариера – от януари до юли 2005 г. Тогава той игра за втория отбор на "драконите", преди да премине в Динамо (Москва).

В богатата си кариера защитникът е носил екипите още на Жувентуде, Милан, Пари Сен Жермен и Челси. Последният му отбор беше Флуминензе.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

Голямото мадридско дерби ще излъчи втория финалист за Суперкупата на Испания

  • 8 яну 2026 | 08:00
  • 1353
  • 4
Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

Може ли Ливърпул отново да препъне устремения към титлата Арсенал?

  • 8 яну 2026 | 07:40
  • 1382
  • 0
ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

  • 8 яну 2026 | 07:20
  • 879
  • 0
Милан няма право на грешка срещу Дженоа

Милан няма право на грешка срещу Дженоа

  • 8 яну 2026 | 07:00
  • 1438
  • 0
Панатинайкос подписва с аржентински талант

Панатинайкос подписва с аржентински талант

  • 8 яну 2026 | 06:55
  • 1048
  • 0
Провалихме се, призна Моуриньо

Провалихме се, призна Моуриньо

  • 8 яну 2026 | 06:46
  • 1866
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

  • 7 яну 2026 | 22:48
  • 32801
  • 57
Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

Страхотен Левски удари Фридрихсхафен, но загуби "златния" гейм

  • 7 яну 2026 | 23:40
  • 13173
  • 9
Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

Жалко! Алберт Попов отпадна и не успя да защити победата си в Мадона ди Кампильо

  • 7 яну 2026 | 23:00
  • 12815
  • 10
Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

  • 7 яну 2026 | 23:27
  • 23391
  • 32
Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

Ман Юнайтед отново не успя да бие слабак и след Аморим, макар да осъществи пълен обрат

  • 8 яну 2026 | 00:14
  • 21207
  • 24
Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

Интер удари Парма и точно в средата на сезона е първенец!

  • 7 яну 2026 | 23:42
  • 13264
  • 5