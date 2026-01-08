Тиаго Силва: В Порто съм у дома си

Бразилският защитник Тиаго Силва коментира своето завръщане в португалския гранд Порто. 41-годишният ветеран подписа договор с клуба до края на юни 2026 г., като в контракта е включена и опция за удължаване с още една година.

„Изминаха повече от 20 години, а сякаш беше вчера. Завърнах се в този прекрасен клуб и в града, където започна моето европейско приключение. Това е място, което мога да нарека свой дом. Нямам търпение да започна работа и да се отплатя за цялата любов, която получавам от клуба и феновете! До скоро, привърженици на Порто!“, написа футболистът в публикация в социалните мрежи.

Тиаго Силва беше част от Порто в началото на своята кариера – от януари до юли 2005 г. Тогава той игра за втория отбор на "драконите", преди да премине в Динамо (Москва).

В богатата си кариера защитникът е носил екипите още на Жувентуде, Милан, Пари Сен Жермен и Челси. Последният му отбор беше Флуминензе.