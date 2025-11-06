Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

  • 6 ное 2025 | 21:58
  • 6940
  • 29
Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

Ференцварош и Лудогорец играят при 0:0 в мач от четвъртия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Временният наставник на българския шампион Тодор Живондов не заложи сред 11-те за този сблъсък на Ивайло Чочев. Той е на пейката както и в предишния евродвубой на разградчани срещу Йънг Бойс.

Друг любопитен факт е, че Лудогорец отново излезе без типичен централен нападател. В предни позиции започнаха Видал и възстановеният от травма Маркус, а от по-задна позиция им помага Калоч.

ФЕРЕНЦВАРОШ - ЛУДОГОРЕЦ 0:0

ФЕРЕНЦВАРОШ: 90. Дибуз, 27. Сисе, 28. Риймайкерс, 22. Шалай, 25. Макрецкис, 5. Кейта, 16. Закариасен, 36. Каниховски, 20. Каду, 8. Пешич, 11. Юсуф

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 26. Калоч, 77. Маркус, 11. Видал

