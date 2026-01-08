Панатинайкос подписва с аржентински талант

Един от най-обсъжданите трансферни казуси в Гърция през последните дни изглежда върви към окончателно приключване, като главен герой е Сантино Андино, който е пред трансфер в Панатинайкос. Поне така твърди публикация от Аржентина, която говори за „приключена“ сделка и предстоящо преместване на младия футболист в Европа. Сайтът "El Sol“, базиран в Мендоса – града на Годой Крус – съобщава, че 20-годишният нападател е взел решението си и е казал „да“ на ПАО, убеден както от финансовата страна, така и от спортния план, представен му от „зелените“.

Панатинайкос е направил по-добра оферта от Ривър Плейт, който също е бил в играта за привличането на Андино. Решаваща роля в крайния избор на футболиста изглежда е изиграл фактът, че при „милионерите" има голяма конкуренция на позицията на крилата, което би ограничило времето му за игра. Споменава се и желанието на Андино да опита късмета си в Европа, в първенство, което може да послужи като „трамплин“ за по-нататъшното развитие на кариерата му. Панатинайкос, от своя страна, е представен като клуб, който предлага незабавна роля и ясен спортен план.