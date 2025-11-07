Бетис нанесе първа загуба на Лион, Антони с нов хубав гол

Бетис нанесе първата загуба на Лион в Лига Европа и победи с 2:0 французите в мач от 4-тия кръг на основната фаза на турнира. Ез Абде и Антони се отчетоха с попаденията за севилци, а бившият играч на Манчестър Юнайтед продължава със силното си представяне през този сезон, като отбеляза хубав гол. През изминалия уикенд пък той се разписа на два пъти срещу Майорка за победата с 3:0, като впрочем тогава Абде също се разписа.
Така Бетис вече е с 8 точки и няма загуба дотук в Лига Европа, но все още е извън топ 8. Поражението бе първо за Лион, като „хлапетата“
Бетис изигра силно първо полувреме и успя да нанесе два удара на съперника си в рамките само на пет минути. В 30-ата минута Джовани Ло Селсо центрира от корнер, а топката бе отклонена с глава от Седрик Бакамбю. От това пък се възползва връхлитащия Ез Абде, който простреля словашкия страж на Лион Доминик Грайф – 1:0 за „вердибланкос“. Пет минути по-късно на сцената излезе Антони. Бившият играч на Манчестър Юнайтед се възползва от дълго подаване на Марк Рока и с техничен прехвърлящ удар удвои преднината на тима си – 2:0 за Бетис.
Втората част предложи далеч по-малко интересни моменти. Най-чистото положение за Лион бе пропуснато от Рубен Клуйверт в 73-ата минута, който от удобна позиция стреля в аут. Така Бетис запази аванса си без особени проблеми и спечели.
Снимки: Imago