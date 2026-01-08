ПСЖ и Марсилия излизат в спор за трофей

Пари Сен Жермен и Марсилия ще се изправят един срещу друг в мача за Суперкупата на Франция. Двубоят ще започне в 20:00 часа на стадион "Джабер Ал-Ахмад Интернешънъл" в Кувейт. Срещата ще бъде ръководена от съдията Тома Леонар, който ще има нелеката задача да овладява стастите между двата най-големи отбора във Франция.

ПСЖ влиза в този двубой в добра форма с три победи и две равенства в последните си пет мача. Европейският клубен шампион победи Париж ФК с 2:1 (на 04.01.2026) в последния си мач от Лига 1, преди това разгроми Фонтене с 4:0 за Купата на Франция и записа победа като гост срещу Метц с 3:2. Отборът спечели и Междуконтиненталната купа на ФИФА след 1:1 в редовното време и победа с дузпи срещу Фламенго.



Марсилия се представя на приливи и отливи в последните си пет срещи. Тимът на Роберто Де Дзерби загуби през уикенда в Лига 1 от Нант с 0:2, но преди това постигна убедителна победа с 6:0 над Бур он Брес за Купата на Франция. Марсилия победи Монако с 1:0 в първенството и записа важна победа като гост срещу Роял Юнион СЖ с 3:2 в Шампионската лига, но загуби от Лил с 0:1 в Лига 1.

Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без трима контузени играчи за този важен двубой. Вратарят Матвей Сафонов, младият нападател Куентин Нджанту и полузащитникът Канг-Ин Лий няма да могат да помогнат на отбора поради травми. Освен това, десният бек Ашраф Хакими и младият талант Ибрахим Мбайе са повикани в националните си отбори.



За Марсилия основният проблем е отсъствието на защитника Найеф Агер, който също е ангажиран с националния си отбор на Купата на африканските нации. Очаква се Пиер-Емерик Обамеянг да води атаката на ОМ, подкрепен от Мейсън Грийнууд и Игор Пайшао, докато ПСЖ ще разчита на офанзивното трио Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 22 септември 2025 г. в мач от Лига 1, в който Марсилия победи Пари Сен Жермен с 1:0. Преди това, в мач от 16 март 2025 г., парижани надделяха над своя съперник с 3:1.



В последните пет срещи между двата отбора ПСЖ има предимство с 3 победи срещу 1 за Марсилия и 1 равенство. Интересно е да се отбележи, че в четири от последните пет двубоя домакинският отбор е излизал победител.