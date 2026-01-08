Милан няма право на грешка срещу Дженоа

Милан и Дженоа ще се изправят един срещу друг в мач от междинния 19-и кръг в италианската Серия "А". Срещата на "Джузепе Меаца" е с начален час 21:45, а главен съдия на двубоя ще бъде Маурицио Мариани. "Росонерите" ще търсят задължителен успех срещу един от аутсайдерите в първенството, а "грифоните" ще се опитат да поднесаят изненада и да се отдалечат от дъното на таблицата.

Милан се намира в отлична позиция във временното класиране на Серия "А", заемайки второто място с 38 точки след 17 изиграни мача. "Росонерите" имат солидна голова разлика с 28 отбелязани и само 13 допуснати гола, което показва добрия баланс в играта им.



От друга страна, Дженоа е в опасната зона с едва 15 точки от 18 мача, като отборът има отрицателна голова разлика – 18 отбелязани срещу 28 допуснати гола. Разликата от 23 точки между двата отбора ясно подчертава фаворита в предстоящия двубой.

Милан пристъпва към този двубой в добра серия от резултати, записвайки 3 победи, 1 равенство и само 1 загуба в последните си 5 мача. "Росонерите" започнаха новата година с победа като гост срещу Каляри (1:0) на 2 януари, след като преди това разгромиха Верона с 3:0. Единственото поражение дойде в мач за Суперкупата на Италия срещу Наполи (0:2) на 18 декември, а преди това отборът завърши наравно със Сасуоло (2:2) и победи Торино като гост (3:2).



Дженоа е в значително по-лоша форма с 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните 5 срещи. "Грифоните" започнаха 2026 г. с равенство 1:1 срещу Пиза на 3 януари, след като преди това загубиха от Рома (1:3), Аталанта (0:1) и Интер (1:2). Единствената им победа беше срещу Удинезе като гост с 2:1 на 8 декември.

Милан ще трябва да се справя без двама важни нападатели – Сантиаго Хименес и Кристофър Нкунку, които са контузени и няма да могат да помогнат на отбора. Въпреки това, "росонерите" разполагат с достатъчно качествени опции в атака, включително звездата Рафаел Леао и американеца Кристиан Пулишич. Шанс може да получи и новото попълнение нИклас Фюлкруг.



Дженоа е значително по-засегнат от контузии, като пет играча са извън строя – защитникът Себастиан Отоа, нападателите Максуел Корне и Жуниор Месиас, вратарят Бенжамен Сигрист и полузащитникът Алберт Грьонбек. Под въпрос за мача е и нападателят Калеб Екубан, докато полузащитникът Жан Онана отсъства поради ангажименти с националния си отбор. Много се разчита на Витиня да създаде проблеми на защитата на Милан.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 5 май 2025 г. в мач от Серия "А" и Милан победи Дженоа като гост с 2:1. Преди това, на 15 декември 2024 г., двубоят между тях на "Джузепе Меаца" завърши без победител – 0:0.



Интересен е фактът, че в последните пет срещи между двата отбора Милан има предимство с 3 победи и 2 равенства, като "росонерите" не са губили от "грифоните" в този период.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages