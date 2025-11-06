13 блестящи минути донесоха победата на Фрайбург на Лазурния бряг

Фрайбург си тръгна с три точки от гостуването на Ница. Германците стигнаха до обрат и победа с 3:1, като всички голове паднаха през първото полувреме. Кевин Карлос даде преднина на домакините в средата на първата част. Тимът на Юлиан Шустер обаче вкара три гола в рамките на 13 минути. Фрайбург няма загуба в Лига Европа и е с актив от 10 точки, а французите записаха четвърто поредно поражение.

В началото на двубоя германският тим имаше предимство по отношение владеенето на топката, но без да се възползва от това. Първата по-опасна ситуация бе за домакините. Удар на Вануте обаче не затрудни вратаря. В 25-ата минута обаче Атуболу трябваше да вади топката от мрежата си, след като Карлос го преодоля.

#UEL 🇪🇺🟠 | EL FREIBURG SE IMPONE EN FRANCIA: 3 PUNTOS MÁS PARA LOS ALEMANES 🔴⚪️



El #Freiburg se consolida como uno de los mejores equipos de la League Phase de la #UEFAEuropaLeague tras la victoria contra el #Nice por 3-1.

El conjunto dirigido por #Schuster suma ya 10 puntos.… pic.twitter.com/135Y1SDvyk — CORNER (@_zonacorner) November 6, 2025

Груба грешка на Бард позволи на Фрайбург бързо да изравни с попадение на Манзамби. Това попадение вдъхнови гостите и те доминираха в следващите минути. Вратарят на французите Диуф направи двойно спасяване в 37-ата минута, но малко по-късно събори Сузуки в наказателното поле и Грифо реализира отсъдената дузпа. Германците се възползваха от объркването на съперника и стигнаха до още един гол преди почивката. Отново Бард бе замесен, като този път той отклони удар на Шернхант и топката се озова в мрежата.

Ница натисна в началото на втората част с надежда да се върне в мача. В 63-ата минута Фрайбург се размина с получаване на гол с малко късмет. Лийнхарт блокира удар преди Самед да направи огромен пропуск. Това обаче се оказа единствената толкова опасна ситуация пред вратата на Атуболу през второто полувреме. Вратарят нямаше много работа, но се изяви в самия край, когато спря резервата Чо. Завършекът на мача можеше да е още по-спокоен за германците, ако Амаду се бе възползвал от една ситуация, в която излезе сам срещу вратаря.

Следвай ни:

Снимки: Imago