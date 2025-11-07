Голова фиеста сложи край на серията на Брага

След три поредни победи в основната фаза на Лига Европа Брага си намери майстора. Португалците, които не допуснаха гол в първите си три мача, загубиха с 3:4 домакинството си на Генк.

Брага започна предпазливо двубоя, което позволи на съперника да вземе инициативата. Белгийците обаче не се възползваха от този период и домакините започнаха да имат предимство по отношение владеенето на топката. След половин час игра Брага поведе с гол на Родриго Саласар. В добавеното време на първата част Генк изравни след удар с глава на Дан Хейманс.

An unforgettable historic win in Braga 🤩💙 #mijnploeg pic.twitter.com/aFmmB5LNTD — KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 6, 2025

След почивката белгийците се развихриха. Ира Сол се разписа в самото начало на втората част, а партньорът му в атака О Хюн-Гю направи резултата 1:3 в 59-ата минута. Двата отбора си размениха по един гол в рамките на минута. Саласар върна надеждите на домакините, но секунди по-късно те се изпариха след попадение на резервата Яймар Медина. Густаф Лагербиелке вкара трети гол за португалците четири минути преди края на редовното време, но те не успяха да стигнат до точка.

Снимки: Imago