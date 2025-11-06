Утрехт удържа у дома Порто за първата си точка в Лига Европа

Утрехт и Порто завършиха 1:1 в мач от 4-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. За нидерландиците това бе първа точка в турнира, докато гостите вече са със 7 пункта. Утрехт може да е по-доволният отбор, въпреки че поведе, след като трябваше да играе последните 25 минути с човек по-малко заради червен картон на вратаря си Василиос Баркас.

След нулево първо полувреме, нидерландският тим бе този, който излезе напред в началото на втората част. В 48-ата минута Софиан Елкаруани находчиво намери в наказателното поле на Порто Мигел Родригес, който с мощен шут не остави шансове на Диого Коща – 1:0 за Утрехт. Порто обаче успя да изравни двадесетина минути по-късно, след като Борха Сайнц с добавка бе точен и намери мрежата на Василиос Баркас, който преди това спаси удара на Дениз Гюл – 1:1.

Непосредствено след попадението гръцкият страж на Утрехт се спречка с играч на португалците и го изблъска без топка, за което и получи директен червен картон. До края с човек Порто логично натискаше, но така и не успя да отбележи решителния гол и срещата приключи с равенство. Резервният страж на Утрехт Мишел Брувер имаше добри изяви и минута преди края на редовното време успя да отрази опасен удар на голмайстора Сайнц, с което и спаси точката за отбора си.

Следвай ни:

Снимки: Imago