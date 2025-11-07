Астън Вила удари Макаби в мач с огромно политическо напрежение

Отборът на Астън Вила се върна към победите в Лига Европа след успех с 2:0 срещу тима на Макаби (Тел Авив) в среща от 4-ия кръг в основната схема на турнира.
Трите точки бяха изключително ценни за "виланите", които в миналия кръг допуснаха изненадващо поражение с 1:2 от Го Ахед Ийгълс.
Така бирмингамци се закрепиха в топ 8 на класирането и продължават да имат много големи шансове да извоюват място направо в 1/8-финалната фаза без минават през допълнителен плейоф.
Макаби от своя страна има само едно равенство и три загуби и израелците изглеждат с все по-малки шансове да стигнат директните елиминации.