Остават часове до връчването на "Златната топка"

Тази вечер в театър “Шатле” в Париж ще бъде връчена най-престижната индивидуална награда в света на футбола “Златната топка”. Церемонията стартира в 22:00 българско време, а освен индивидуалните отличия при мъжете и жените, ще раздадени още няколко приза”:

Трофея “Копа” - най-добър млад играч

Трофея “Яшин” - най-добър вратар

Трофея “Герд Мюлер” - голмайстор на сезона

Трофея “Йохан Кройф” - треньор на годината

“Клуб на годината - при мъжете и жените

Награда “Сократ” - за социален и хуманитарен принос

Номинираните за “Златната топка” при мъжете са общо 30 футболисти, но като основни фаворити за отличието са сочени Ламин Ямал от Барселона и Усман Дембеле от Пари Сен Жермен. И двамата играчи направиха впечатляващи сезони с екипите на своите клубни тимове. Дембеле бе впечатляващ на върха на атаката, след като Луис Енрике реши да промени неговата позиция, записвайки 35 гола и 16 асистенции в 53 двубоя във всички турнири и извеждайки своя тим до титлата в Шампионската лига, първа за парижани, както и до трофея в Лига 1.

Крилото на Барселона също бе впечатляващ, особено за крехката си възраст от едва 18 години, също записа впечатляващите 18 гола и 25 асистенции във всички турнири, а каталунците стигнаха до титлата в Ла Лига, както и до Купата на Испания и Суперкупата на страната. Естествено, сред фаворитите присъстват и имената на Килиан Мбапе, Мохамед Салах. ПСЖ е отборът с най-много номинирани, като освен Дембеле в 30-те присъстват имената още на Дезире Дуе, Джанлуиджи Донарума, който съвсем наскоро премина в Манчестър Сити, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуно Мендеш, Фабиан Руис, Витиня и Жоао Невеш.

С парижани е свързана и една от основните новини в последните 24 часа, тъй като голямото дерби на Франция между ПСЖ и Марсилия бе изместено от неделя за днес и редица от техните футболисти, които са сред номинираните, няма да могат да присъстват на церемонията. Там обаче ще е именно Дембеле, който е контузен и не пътува с отбора. Като трети основен фаворит е сочен Рафиня отново от Барселона. Важно за отбелязване е, че противно на масовото схващане успех в индивидуалната надпревара всъщност не носи директна финансова награда, макар че спечелването ѝ води често до бонуси от клубовете, както и още по-сериозен интерес от страна на компании за раклама.

