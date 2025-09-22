Очаквано: Луис Енрике заслужи приза за най-добър треньор

Популярни
Луис Енрике беше избран за най-добър треньор през сезон 2024/25 на церемонията за връчване на “Златната топка” в Париж. Наставникът на Пари Сен Жермен триумфира в конкуренцията на Антонио Конте, Ханзи Флик, Енцо Мареска и Арне Слот.

Луис Енрике изведе ПСЖ до мечтания трофей в Шампионска лига, след като във финала неговия тим разгроми Интер с 5:0. Парижани спечелиха всичко възможно на домашната сцена, а след това добавиха към колекцията си и Суперкупата на Европа, но загубиха финала на Световно клубо първенство срещу Челси.

Испанският специалист не присъства на церемонията, защото по същото време ПСЖ играе отложеното дерби на Лига 1 срещу Марсилия. Той обаче записа специално видео, в което благодари за наградата на името на Йохан Кройф.

“Искам да благодаря на толкова много хора в този специален момент. Благодаря на всички, които работят в ПСЖ. Благодаря на играчите, които постигнаха невероятни успехи, на президента, който винаги се грижи за нас, на Луис Кампос, с когото изградихме специална връзка”, заяви Луис Енрике.

При жените номер 1 при треньорите е Сарина Вигман. Под нейно ръководство Англия спечели европейската титла след успех във финала срещу Испания.

Вигман е първият национален селекционер на Англия, който печели наградата.

