  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Донарума за втори път е номер 1 сред вратарите

Донарума за втори път е номер 1 сред вратарите

  • 22 сеп 2025 | 22:52
  • 1065
  • 0

Стражът на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума очаквано получи трофея „Яшин“ за най-добър вратар през сезон 2024/25 за изявите си с екипа на своя доскорошен клуб Пари Сен Жермен. Това стана по време на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Париж.

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

За втори път в своята кариера Донарума печели тази награда, като първият случай беше през 2021 година заради европейската му титла с Италия. Така той стана едва вторият двукратен носител на въпросния приз след аржентинеца Емилиано Мартинес, който го спечели през последните две години. Сега 26-годишният страж беше награден заради приноса си за доминацията на ПСЖ през миналата кампания, в която клубът не само спечели всички възможни трофеи във Франция, но и Шампионската лига за първи път в историята си. Италианецът записа 47 мача във всички турнири, в които се отчете със 17 сухи мрежи и 43 допуснати гола.

На церемонията беше връчен и дамски вариант на наградата „Яшин“, като тя отиде при Хана Хамптън, която стана шампион на Англия с Челси, както и европейски първенец с националния тим на страната.

Снимки: Imago

