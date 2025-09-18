Популярни
  Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

  • 18 сеп 2025 | 06:18
Гала вечер на "Парк де Пренс" и нов силен мач за Гонсало Рамош. Португалският нападател отново показа голмайсторския си нюх при победата над Аталанта (4:0) в първия мач на ПСЖ в Шампионската лига на УЕФА за сезон 2025/26 и достигна впечатляващо постижение: с отбелязания гол Рамош вече има 16 попадения като резерва за парижкия клуб, изравнявайки... Килиан Мбапе като най-резултатна резерва в историята на ПСЖ във всички турнири.

Нападателят влезе в игра през второто полувреме, в 55-ата минута, на мястото на контузения Жоао Невеш и не му трябваше много време, за да остави своя отпечатък, потвърждавайки се като истински катализатор на играта. Попадението дойде в 90+1-ата минута и подпечата крайния резултат и разгромната победа на ПСЖ.

На 24 години и въпреки че не е безспорен титуляр, Гонсало Рамош продължава да доказва, че може да бъде много полезен за този парижки отбор, който се стреми да повтори постиженията от миналия сезон. На хоризонта вече се очертава следващото голямо предизвикателство – гостуването на "Камп Ноу" срещу Барселона на 1 октомври – и Луис Енрике знае, че в лицето на Рамош има допълнително оръжие, готово да влезе и да реши мача.

Снимки: Gettyimages

