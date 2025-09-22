Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ямал дублира наградата си за най-добър млад играч

  • 22 сеп 2025 | 22:28
  • 3863
  • 1
Крилото на Барселона Ламин Ямал спечели трофея „Копа“ за най-добър млад играч до 21 години през сезон 2024/25 по време на церемонията за „Златната топка“ в Париж.

Така 18-годишният суперталант стана първият футболист в историята, който печели тази награда за втори път, след като я получи и за представянето си през сезон 2023/24. Сега той я спечели в конкуренцията на Дезире Дуе и Жоао Невеш от Пари Сен Жермен, Естевао от Челси за представянето му с екипа на Палмейрас и Кенан Йълдъз от Ювентус. През миналата кампания Ямал спечели требъл с Барса в Испания: титлата в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания. Той се отчете с 18 гола и 25 асистенции в 55 мача във всички турнири. С националния отбор на Испания пък игра финал за Лигата на нациите.

Също така за първи път беше даден и женски вариант на трофея „Копа“, като и той отиде при представител на Барселона, а именно при 19-годишната Вики Лопес, която играе като атакуващ халф или крило.

