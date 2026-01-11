Гасперини след триумфа над Сасуоло: Дразнещо е да се говори за Распадори

Джан Пиеро Гасперини похвали своите играчи след победата на Рома с 2:0 над Сасуоло.

„Първото полувреме също беше добро, но когато навлизахме във финалната третина на терена, бяхме твърде плахи. След почивката безспорно вдигнахме темпото, но се справихме по-добре и на техническо ниво. Видях някои от късите подавания, които тренираме“, заяви Гасперини след края на мача.

Пауло Дибала направи няколко страхотни отигравания, но остава без гол в Серия А от последния си мач срещу Сасуоло, който бе преди 76 дни.

„Той чака големите мачове! Радвам се, че се наслаждава на футбола си. Днес показа част от изключителния си репертоар от умения. С времето ще преоткрие силата и прецизността в завършващия си удар“, пошегува се Гасперини.

Gian Piero Gasperini praised his Roma talent after their 2-0 win over Sassuolo, but refused to discuss Giacomo Raspadori. ‘It’s irritating and just fuels media talk.’#ASRoma #RomaSassuolo #AtleticoMadrid #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/3KqFz8n1za — Football Italia (@footballitalia) January 10, 2026

Рома си гарантира най-малкото поделено четвърто място в края на този уикенд, дори ако Ювентус победи Кремонезе, особено след като Комо завърши наравно 1:1 с Болоня днес. Нийл Ел Айнауи и Еван Ндика все още са на Купата на африканските нации, докато Уесли първоначално не беше в групата за мача, но влезе в игра за кратко въпреки грипните си симптоми.

„Фъргюсън получи неприятен удар, нямаше късмет. Това със сигурност са болезнени удари, които могат да попречат на гладкото движение. Жалко за него, утре ще видим какво ще покажат прегледите, но не мисля, че е мускулна травма или нещо по-сериозно“, коментира Гасперини.

"They were in full control for most of the game. If they score first, it's game over." @MikeGrella10, @IFTVMarco and @T_Deeney react to Roma's 2-0 win vs. Sassuolo 🐺 pic.twitter.com/RgrmklUzRH — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 10, 2026

След излизането на Фъргюсън, Суле заигра на по-централна позиция и показа, че може да се справя добре и там.

„Това е решение, което бяхме опитвали в началото на сезона. Мисля, че той притежава нужните качества да играе там, тъй като е борбен и може да внесе креативност в тази зона. Невинаги е възможно, но тази вечер се справи много добре. Също така изисквам от него да бъде по-остър, тъй като на тренировки прави изключителни неща във финалната третина, но в мачова ситуация му липсва нещо пред гола. Нуждае се от повече издръжливост, за да бъде готов в тези моменти“, отбеляза Гасперини.

Според информации, утре Распадори ще вземе решение дали да приеме офертата за наем с опция за закупуване от Атлетико Мадрид, но Гасперини реагира гневно на въпрос относно колебанието му.

„Не искам да навлизам в тази тема, доста е дразнещо. Предпочитам да говоря само за моите играчи, които правят серия от добри представяния. Те заслужават уважение, раздават се напълно и ако има други играчи, тогава можем да ги обсъждаме. Мисля, че във футбола твърде много се говори за играчи, които принадлежат на други клубове. Месеци наред ни питат за футболисти, докато ние играем десетки мачове с някой друг. Просто подхранваме медиите с безкрайни разговори за играчи, които не са в Рома“, обясни треньорът.