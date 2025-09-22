Популярни
Наградата "Сократес" е за фондация "Ксана"

  22 сеп 2025 | 23:24
По време на церемонията за връчването на “Златната топка” беше отделено време и за няколко специални приза. Един от тях е на името на бразилската легенда Сократес и е насочена към хуманитарни дейности.

Наградата беше връчена от принцесата на Монако Шарлийн и стана притежание на фондацията “Ксана”, която се грижи за деца, станали жертви на насилие.

Ксана е дъщеричката на наставника на Пари Сен Жермен Луис Енрике, която почина от рак през 2019 година.

