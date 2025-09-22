L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

"Златната топка" – най-престижната индивидуална награда във футбола, навлиза в нова ера на дигитална трансформация. Groupe Amaury, собственик на "Златната топка", L’Équipe и France Football, избра Ringier Sports Media Group (RSMG) за свой технологичен партньор с мисията да модернизира формата и да разшири обхвата му към глобалната дигитална аудитория. Като новият уебсайт ballondor.com е създаден изцяло върху платформите Fans United и Sportal365.

От 1956 г. насам "Златната топка" отличава най-добрите футболисти в света, като победителите се определят от жури от международни спортни журналисти от ТОП 100 страните в класацията на ФИФА.

От 2025 г. за първи път форматът ще бъде разширен, за да включи и гласуване от феновете – важна стъпка към по-широко участие и глобално ангажиране. Технологията зад тази трансформация ще бъде осигурена от RSMG.

Трансформацията се базира на две основни платформи: Sportal365 и Fans United. Sportal365 е модулна, headless CMS система, създадена специално за дигитално спортно съдържание. Тя позволява на издатели да създават и разпространяват съдържание ефективно през сайтове, мобилни приложения и социални платформи. На живо могат да се интегрират данни, класирания, статии, видео и акценти на различни езици, като всичко е напълно персонализирано. Вградените AI функционалности, създадени за спорта, вече значително подпомагат редакционната продуктивност и креативност.

Fans United допълва това чрез интерактивен слой за ангажиране на феновете. Това е водещ доставчик на решения за ангажиране на фенове, предназначени да променят спортната и развлекателната индустрия. Платформата предлага широк набор от интерактивни функции, които позволяват на създателите на съдържание и издателите да изграждат по-дълбока връзка с привържениците, насърчавайки ангажираността, лоялността и ръста на приходите.

Заедно платформите ще подкрепят новия глобален вот на феновете и ще засилят връзката между "Златната топка" и нейната аудитория. Те дават възможност на запалянковците да бъдат част от процеса – не само като зрители, а и като активни участници. "Златната топка" се превръща от еднократна церемония в годишна дигитална платформа – многоезична, достъпна и създадена за оптимално потребителско изживяване.

Ролф Хайнц, главен изпълнителен директор на L’Équipe Group: "Златната топка®" олицетворява върхови постижения, независимост и значимост за феновете по целия свят. С въвеждането на публично гласуване отваряме нова глава, без да правим компромис с достоверността. Ringier Sports Media Group осигурява технологиите и експертизата, които стоят зад това".

Стилян Шишков, управляващ партньор на Ringier Sports Media Group и основател на Sportal365 и Fans United: "Избирането ни за дигитален партньор на "Златната топка" е важен етап за Ringier Sports Media Group. Това потвърждава силата на нашите технологии, но и доверието в нашата дългосрочна стратегия да комбинираме водещи медийни брандове със скалируема дигитална инфраструктура. "Златната топка" олицетворява най-доброто във футбола и се е превърнала в глобален символ, надхвърлящ спорта. Заедно с L’Équipe изграждаме платформа, която доближава феновете до играта и задава нови стандарти за дигитално ангажиране в спорта".

Създадена през 2022 г., RSMG комбинира водещи спортни медийни марки с международен технологичен капацитет. Компанията управлява седем спортни бранда в седем европейски държави и достига до над 300 милиона спортни фенове месечно. RSMG инвестира стратегически в дигитални спортни медии, сред които Sportal.bg, GSP.ro, A Bola, Sport.sk, Sportal.rs, Sportal.hu и Sportnieuws.nl, както и участие в британската LiveScore Group, съвместно предприятие с DPG Media в Нидерландия и новосъздаденото съвместно дружество RSMG kicker Schweiz AG.

Новата дигитална платформа на "Златната топка" стартира в навечерието на 69-ата церемония по връчването на наградата, която ще се проведе днес в Париж. Това партньорство обединява медийното наследство на Groupe Amaury с дигиталните възможности на RSMG и поставя нов стандарт за бъдещето на най- престижното индивидуално отличие във футбола.