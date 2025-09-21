Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Голямото дерби между Марсилия и ПСЖ няма да се играе днес

Голямото дерби между Марсилия и ПСЖ няма да се играе днес

  • 21 сеп 2025 | 17:16
  • 2793
  • 0

Голямото дерби на френския футбол между Марсилия и Пари Сен Жермен, което бе предвидено за тази вечер, няма да се играе днес.

Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"
Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

Така нареченото "Льо Класик" бе отложено за утре заради метеорологичните условия и очакванията за силни бури и наводнения тази вечер в града на Лазурния бряг, съобщиха от ръководството на Лига 1, както и в социалните мрежи на двата клуба.

"Трябваше да отложим мача, тъй като се очакват силни дъждове със значителен риск от наводнения в градските райони и около стадион "Велодром“ в Марсилия“, обясни за АФП Жорж-Франсоа Леклерк, префект на департамента Буш дю Рон, който всъщност е взел това решение.

Така дербито бе пренасрочено за утре от 21:00 часа българско време.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 11100
  • 8
Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

  • 21 сеп 2025 | 15:26
  • 1823
  • 1
Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

Защо Арсенал и Манчестър Сити връщат дългите пасове в Премиър лийг

  • 21 сеп 2025 | 12:08
  • 6516
  • 3
"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

"Марка": Упамекано мечтае само за Реал Мадрид

  • 21 сеп 2025 | 11:48
  • 6395
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

Интер трябва да се възползва от грешката на Ювентус

  • 21 сеп 2025 | 09:44
  • 2609
  • 2
Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

Барса трябва да победи Хетафе, за да продължи гонитбата с Реал

  • 21 сеп 2025 | 09:33
  • 3137
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

  • 21 сеп 2025 | 17:47
  • 3205
  • 3
Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

Фратрия укроти драматично пернишкия чук, "братлетата" с три гола за десет минути

  • 21 сеп 2025 | 16:52
  • 15307
  • 10
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 17871
  • 19
Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

  • 21 сеп 2025 | 17:42
  • 525
  • 0
Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Калев - Рилски спортист

  • 21 сеп 2025 | 17:45
  • 229
  • 0
Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

Пелегрини най-после получи шанс от Гасперини и донесе победа на Рома в дербито с Лацио

  • 21 сеп 2025 | 15:28
  • 11100
  • 8