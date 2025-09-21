Голямото дерби между Марсилия и ПСЖ няма да се играе днес

Голямото дерби на френския футбол между Марсилия и Пари Сен Жермен, което бе предвидено за тази вечер, няма да се играе днес.

Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

Така нареченото "Льо Класик" бе отложено за утре заради метеорологичните условия и очакванията за силни бури и наводнения тази вечер в града на Лазурния бряг, съобщиха от ръководството на Лига 1, както и в социалните мрежи на двата клуба.

Le Classique @OM_Officiel - @PSG_inside reporté au lundi 22 septembre à 20h00.



En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de @Ligue1 et prévue ce soir, a été reportée… — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 21, 2025

"Трябваше да отложим мача, тъй като се очакват силни дъждове със значителен риск от наводнения в градските райони и около стадион "Велодром“ в Марсилия“, обясни за АФП Жорж-Франсоа Леклерк, префект на департамента Буш дю Рон, който всъщност е взел това решение.

Така дербито бе пренасрочено за утре от 21:00 часа българско време.

Снимки: Imago