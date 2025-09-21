Голямото дерби между Марсилия и ПСЖ няма да се играе днес

Голямото дерби на френския футбол между Марсилия и Пари Сен Жермен, което бе предвидено за тази вечер, няма да се играе днес.
Така нареченото "Льо Класик" бе отложено за утре заради метеорологичните условия и очакванията за силни бури и наводнения тази вечер в града на Лазурния бряг, съобщиха от ръководството на Лига 1, както и в социалните мрежи на двата клуба.
"Трябваше да отложим мача, тъй като се очакват силни дъждове със значителен риск от наводнения в градските райони и около стадион "Велодром“ в Марсилия“, обясни за АФП Жорж-Франсоа Леклерк, префект на департамента Буш дю Рон, който всъщност е взел това решение.
Така дербито бе пренасрочено за утре от 21:00 часа българско време.
