Още един проблем за Луис Енрике и ПСЖ преди "Льо Класик"

Луис Енрике ще трябва да се справя с още един сериозен отсъстващ за дербито с Марсилия, насрочено за тази неделя, в мач от петия кръг на Лига 1. Към липсващия поради контузия Жоао Невеш се присъедини и Брадли Баркола.

Португалски национал на ПСЖ пропуска дербито с Марсилия

23-годишният френски национал е почувствал мускулен дискомфорт в бедрото и Луис Енрике е решил да не рискува, оставяйки го извън групата за мача. Баркола асистира при разгромната победа над Аталанта в Шампионската лига на УЕФА и отбеляза два гола при домакинската победа срещу Ланс в Лига 1.

Другите френски национали - Усман Дембеле и Дезире Дуе, продължават да се възстановяват от контузии и също не са опция за Луис Енрике. От друга страна, португалците Нуно Мендеш, Витиня и Гонсало Рамош са включени в състава на ПСЖ за гостуването в Марсилия.

В групата се завръща и бранителят Лукас Бералдо, който получи контузия срещу Ланс и не игра в мача с Аталанта.

Следвай ни:

Снимки: Imago