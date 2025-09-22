В ПСЖ предпочели да спят в собствените си легла, само за да се върнат обратно в Марсилия тази сутрин

Популярни
  22 сеп 2025 | 10:14
  • 957
  • 0
Отборът на Пари Сен Жермен е взел изненадващо решение да се завърне в столицата на Франция, само за да пренощуват футболистите в собствените си легла, след което отново да се отправят към Марсилия тази сутрин в 11:00 и се очаква да пристигне в 12:15, информира местната преса. Това е станало вчера, след като те вече веднъж пристигнаха в средиземноморския град, където вчера трябваше да изиграят Льо Класик срещу местния тим, но дербито бе отложено поради силно влошени метеорологични условия. Срещата трябва да се изиграе в 21:00 българско време днес и ще съвпадне с церемонията по връчването на “Залатната топка”.

Това ще попречи на част от футболистите на парижани, които са номинирани, да участват в церемонията в театър “Шатле”. Такива са Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Фабиан Руис, Витиня и Нуно Мендеш. Там обаче ще е Усман Дембеле, който е контузен и няма да пътува със своите съотборници. Президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи също ще предпочете церемонията във френската столица пред голямото дерби на страната и своя тим.

Снимки: Gettyimages

