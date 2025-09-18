Португалски национал на ПСЖ пропуска дербито с Марсилия

Популярни
Халфът на Пари Сен Жермен Жоао Невеш е с контузия в лявото си бедро, която е получил по време на снощната победа с 4:0 над Аталанта в Шампионската лига, съобщи клубът в свое кратко изявление на официалния си сайт.

Португалският национал стартира като титуляр в снощния мач, но в 58-ата минута беше принудително заменен от своя сънародник Гонсало Рамош. Неговото възстановяване ще продължи поне до другата седмица. Това означава, че Невеш със сигурност ще пропусне голямото френско дерби срещу Марсилия на „Велодром“ в неделя. Любопитното е, че при последната визита на ПСЖ срещу този съперник полузащитникът успя да се разпише за победата с 3:0. През този сезон 20-годишният играч има три гола в три мача в Лига 1.

