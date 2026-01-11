Ето какво планират Милан и Интер за новия "Сан Сиро"

Милан и Интер възнамеряват да изградят „Тунъл Клуб“ в своя нов стадион Сан Сиро, подобно на арените на Тотнъм и Манчестър Сити, който ще позволява на феновете да виждат играчите отблизо преди началния съдийски сигнал.

Най-накрая беше дадена зелена светлина за изграждането на нов стадион на мястото на настоящия паркинг на „Стадио Джузепе Меаца“.

Milan and Inter are planning a Tunnel Club for their new San Siro stadium, in the style of Tottenham and Manchester City arenas, allowing fans to see players up close before kick-off.#ACMilan #Inter #Tottenham #MCFC #SerieA #Calcio pic.twitter.com/DDJ2sLPFET — Football Italia (@footballitalia) January 10, 2026

След като новото съоръжение бъде завършено, сегашната структура ще може да бъде разрушена или преустроена за други цели.

Проектът все още е на етап проектиране, а според „La Gazzetta dello Sport“ едно от допълненията, планирани от архитектите Manica и Foster + Partners, е именно „Тунъл Клуб“.

Това е историческа стъпка за бъдещето на клубовете и града, доволни са в Милан и Интер

Това е зона за група фенове с много специални билети, които ще могат да наблюдават подготовката на играчите в тунела непосредствено преди началото на мача, гледайки ги през стъклена преграда.

Тази възможност ще им позволи да застанат точно до отборите и да ги погледнат в очите в минутите преди двубоя.

Президентът на Милан: Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион

Тази елитна възможност вече съществува на стадиона на Тотнъм и на „Етихад“ на Манчестър Сити, като проектът на „шпорите“ е вдъхновил особено силно миланските клубове.

Очаква се новият Сан Сиро да разполага с около 71 500 места, разположени на две нива, и ще има овална форма, за разлика от емблематичната правоъгълна структура на сегашния стадион.