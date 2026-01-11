Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: ЦСКА потегля за Турция с оптимизъм и много нови футболисти
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Ето какво планират Милан и Интер за новия "Сан Сиро"

Ето какво планират Милан и Интер за новия "Сан Сиро"

  • 11 яну 2026 | 06:17
  • 874
  • 0
Ето какво планират Милан и Интер за новия "Сан Сиро"

Милан и Интер възнамеряват да изградят „Тунъл Клуб“ в своя нов стадион Сан Сиро, подобно на арените на Тотнъм и Манчестър Сити, който ще позволява на феновете да виждат играчите отблизо преди началния съдийски сигнал.

Най-накрая беше дадена зелена светлина за изграждането на нов стадион на мястото на настоящия паркинг на „Стадио Джузепе Меаца“.

След като новото съоръжение бъде завършено, сегашната структура ще може да бъде разрушена или преустроена за други цели.

Проектът все още е на етап проектиране, а според „La Gazzetta dello Sport“ едно от допълненията, планирани от архитектите Manica и Foster + Partners, е именно „Тунъл Клуб“.

Това е историческа стъпка за бъдещето на клубовете и града, доволни са в Милан и Интер
Това е историческа стъпка за бъдещето на клубовете и града, доволни са в Милан и Интер

Това е зона за група фенове с много специални билети, които ще могат да наблюдават подготовката на играчите в тунела непосредствено преди началото на мача, гледайки ги през стъклена преграда.

Тази възможност ще им позволи да застанат точно до отборите и да ги погледнат в очите в минутите преди двубоя.

Президентът на Милан: Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион
Президентът на Милан: Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион

Тази елитна възможност вече съществува на стадиона на Тотнъм и на „Етихад“ на Манчестър Сити, като проектът на „шпорите“ е вдъхновил особено силно миланските клубове.

Очаква се новият Сан Сиро да разполага с около 71 500 места, разположени на две нива, и ще има овална форма, за разлика от емблематичната правоъгълна структура на сегашния стадион.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето какво се случи в ФА Къп днес

Ето какво се случи в ФА Къп днес

  • 11 яну 2026 | 00:15
  • 13379
  • 4
Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

  • 11 яну 2026 | 00:10
  • 852
  • 1
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 10149
  • 11
Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

  • 10 яну 2026 | 23:52
  • 2296
  • 1
Волева игра класира Салах и Египет на полуфинал след здрав сблъсък с Кот Д'Ивоар

Волева игра класира Салах и Египет на полуфинал след здрав сблъсък с Кот Д'Ивоар

  • 10 яну 2026 | 22:56
  • 7513
  • 2
Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

  • 10 яну 2026 | 22:45
  • 1121
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: ЦСКА потегля за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

Очаквайте на живо: ЦСКА потегля за Турция с оптимизъм и много нови футболисти

  • 11 яну 2026 | 07:27
  • 164
  • 0
ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 42298
  • 103
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 27725
  • 108
Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

Арсенал открива четвърти фронт, на който да воюва с мачовете от ФА Къп

  • 11 яну 2026 | 06:58
  • 174
  • 0
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 26900
  • 45
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 10149
  • 11