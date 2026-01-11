Ето какво планират Милан и Интер за новия "Сан Сиро"

Милан и Интер възнамеряват да изградят „Тунъл Клуб“ в своя нов стадион Сан Сиро, подобно на арените на Тотнъм и Манчестър Сити, който ще позволява на феновете да виждат играчите отблизо преди началния съдийски сигнал.
Най-накрая беше дадена зелена светлина за изграждането на нов стадион на мястото на настоящия паркинг на „Стадио Джузепе Меаца“.
След като новото съоръжение бъде завършено, сегашната структура ще може да бъде разрушена или преустроена за други цели.
Проектът все още е на етап проектиране, а според „La Gazzetta dello Sport“ едно от допълненията, планирани от архитектите Manica и Foster + Partners, е именно „Тунъл Клуб“.
Това е историческа стъпка за бъдещето на клубовете и града, доволни са в Милан и Интер
Това е зона за група фенове с много специални билети, които ще могат да наблюдават подготовката на играчите в тунела непосредствено преди началото на мача, гледайки ги през стъклена преграда.
Тази възможност ще им позволи да застанат точно до отборите и да ги погледнат в очите в минутите преди двубоя.
Президентът на Милан: Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион
Тази елитна възможност вече съществува на стадиона на Тотнъм и на „Етихад“ на Манчестър Сити, като проектът на „шпорите“ е вдъхновил особено силно миланските клубове.
Очаква се новият Сан Сиро да разполага с около 71 500 места, разположени на две нива, и ще има овална форма, за разлика от емблематичната правоъгълна структура на сегашния стадион.