Европейските шампиони бяха обявени за най-добри клубове

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен очаквано беше обявен за най-добър клуб за сезон 2024/25 по време на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Париж.

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

Това е първа подобна награда за ПСЖ, като клубът я наследява от предишния ѝ носител Реал Мадрид. През миналата кампания парижани за първи път в историята си спечелиха Шампионската лига, а освен това постигнаха домашен дубъл – титлата в Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция. Те играха и финал на Световното клубно първенство, който беше загубен срещу Челси.

Европейският първенец при жените Арсенал пък взе наградата за най-добър дамски клуб заради историческия си първи триумф в женската версия на Шампионската лига.