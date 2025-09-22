Популярни
Европейските шампиони бяха обявени за най-добри клубове

  • 22 сеп 2025 | 23:20
  • 1923
  • 0

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен очаквано беше обявен за най-добър клуб за сезон 2024/25 по време на церемонията по връчването на „Златната топка“ в Париж.

Това е първа подобна награда за ПСЖ, като клубът я наследява от предишния ѝ носител Реал Мадрид. През миналата кампания парижани за първи път в историята си спечелиха Шампионската лига, а освен това постигнаха домашен дубъл – титлата в Лига 1, Купата на Франция и Суперкупата на Франция. Те играха и финал на Световното клубно първенство, който беше загубен срещу Челси.

Европейският първенец при жените Арсенал пък взе наградата за най-добър дамски клуб заради историческия си първи триумф в женската версия на Шампионската лига.

