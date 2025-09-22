Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Звездата на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Усман Дембеле беше провъзгласен за носителя на „Златната топка“ за сезон 2024/25 на специална церемония в Париж. Призът му беше връчен от бившата бразилска перла на клуба Роналдиньо, който е носител на наградата за 2005 година.

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

За 28-годишния Дембеле това е първа „Златна топка“ в неговата кариера, като оправда очакванията на мнозина специалисти и фенове, че именно той ще спечели 69-ото издание на анкетата на „Франс Футбол“ предвид впечатляващия му сезон на индивидуално ниво и редицата спечелени трофеи с екипа на ПСЖ. Другият голям претендент за приза беше 18-годишният испански суперталант на Барселона Ламин Ямал, който остана на второ място в класацията. Топ 3 в нея беше допълнен от португалския халф на парижани Витиня.

Крилото стана шестият французин, който вдига „Златната топка“, като преди него това направиха Раймон Копа (1958 г.), трикратният носител Мишел Платини (1983 г., 1984 г., 1985 г.), Жан Пиер-Папен (1991 г.), Зинедин Зидан (1998 г.) и Карим Бензема (2022 г.). Така Франция се превърна в първата държава с поне шестима победители в анкетата на „Франс Футбол“. Страната вече има общо 8 „Златни топки“, като изравни рекордната бройка, с която досега можеше да се похвали единствено Аржентина заради хегемонията на Лионел Меси с това отличие.

Комара, както е известен техничарят, е едва вторият футболист на ПСЖ, който печели тази награда, докато играе за клуба. Преди него това беше постигал именно Меси през 2021 година. Трябва да се отбележи обаче, че Джордж Уеа получава „Златната топка“ през 1995-а като футболист на Милан, но след като е привлечен с трансфер от парижани по-рано през същата година. Освен Дембеле и Меси, има само още един носител на приза като представител на клуб от Лига 1 и това е Папен с Марсилия през 1991 година.

Най-новият носител на „Златната топка“ беше в основата на най-успешния сезон на ПСЖ в клубната история, завършил с първи триумф в Шампионска лига, поредна титла в Лига 1, спечелени Купа на Франция и Суперкупа на Франция и загубен финал на Световно клубно първенство. Френският национал допринесе за тези постижения със своите 35 гола и 16 асистенции в общо 53 мача във всички турнири.

Дембеле е част от ПСЖ от лятото на 2023 година, като има общо 99 двубоя с 43 попадения и 32 голови паса за френския първенец. Той започна кариерата си при мъжете в Рен, през 2015-а, но само година по-късно премина в Борусия (Дортмунд) срещу 35 млн. евро, където също се задържа само един сезон преди трансфера си в Барселона за общо 148 млн. евро. След като за шест години не успя да оправдае големите очаквания към себе си на „Камп Ноу“, играчът премина на „Парк де Пренс“ за сумата от 50 млн. евро. На клубно ниво Дембеле има общо 363 мача със 105 гола и 99 асистенции. За националния тим на Франция той дебютира през 2016 година, като досега е изиграл 57 срещи за своята родина, в които има 7 попадения и 4 голови паса.

Любопитно е, че церемонията в театър „Шатле“ съвпадна с дербито между Марсилия и ПСЖ, заради което повечето номинирани съотборници на Дембеле я пропуснаха. Парижани загубиха сблъсъка на „Велодром“, но въпреки това триумфът със „Златната топка“ на тяхната контузена звезда донесе празненства сред феновете във френската столица.