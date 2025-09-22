Проучване посочи Ямал за №1, Дембеле дори не е в топ 5

Тази вечер почти сигурно Усман Дембеле ще бъде обявен за новия носител на “Златната топка”, но Международният център за спортни проучвания (CIES) смята, че друг заслужава да е на върха - Ламин Ямал (Барселона). Базираната в Швейцария въпросна обсерватория сподели резултатите от свое класиране, според което играчът на Пари Сен Жермен е чак седми.

CIES класира 100-те най-добри играчи в света през последната година, използвайки изцяло статистически метод. Той отчита представянето само на полевите футболисти през последната година в шест игрови аспекта, сред които са ангажираност по време на мачовете, нивото им на представяне, постигнати резултати и др.

Така в това класиране Ямал е на първо място, пред Килиан Мбапе от Реал Мадрид и своя съотборник от Барса Педри. Пред Дембеле са още Вирджил ван Дайк (Ливърпул), Майкъл Олисе (Байерн) и Мохамед Салах (Ливърпул).