Разходките на Луис Енрике по време на мачовете са против правилата

Новата практика на Луис Енрике да обикаля стадиона по време на мачовете на Пари Сен Жермен е забранена, алармира “Ас”. Наскоро испанецът падна с колело и счупи ключицата си, заради което беше опериран. Направи впечатление, че в изминалите няколко срещи той не стои само на резервната скамейка, а е се качва и на трибуните в ложата за журналисти. Лучо обясни, че отвисоко виждал по-добре играта, след което слизал пак долу, за да дава инструкции.

Това обаче ще се случва само на „Парк де Пренс“, тъй като при гостуванията, където сигурността не е така гарантирана и феновете са враждебно настроени.

“На гостувания сигурността ми не е гарантирана”, призна Енрике.

Всъщност в Испания тази практика е забранена и не може да бъде прилагана от нито един наставник. Член 173 от правилника на Кралската испанска футболна федерация гласи, че „освен при форсмажорни обстоятелства, старши треньорът трябва да присъства на тренировките и мачовете, в които отборът му участва, да бъде вписан като такъв в протокола и да заема мястото си на резервната скамейка по време на мача“.

В турнирите на УЕФА правилото е различно и оставя повече място за тълкуване, без да определя като нарушение отсъствието от скамейката през едно от полувремената. Въпреки това правилникът на европейската централа дава подробно описание: „15-те длъжностни лица на отбора и 12-те резервни играчи, посочени в протокола, т.е. общо 27 души, могат да седят на резервната скамейка. Ако скамейката има по-малко от 27 места, останалите трябва да бъдат настанени отстрани на всяка скамейка (или зад нея, ако скамейките са на трибуните), с достъп до съблекалните. Те трябва да бъдат отделени от публиката и по възможност покрити. Разположението трябва да е еднакво и за двата отбора. Всички резерви и лекарят на отбора, посочени в протокола, трябва да седят на скамейката по време на мача“.

От прес трибуната Луис Енрике може да контролира всичко. Със слушалките си той поддържаше постоянна връзка със своя помощник Рафел Пол, който изпълняваше ролята на треньор край терена през първото полувреме срещу Аталанта в сряда. Седейки до тактическите анализатори, специалистът от Хихон можеше да споделя впечатленията си за отбора, без да чака почивката. В съблекалнята пък разговорът му с играчите беше по-обогатен, тъй като разполагаше с цялата информация, която не може да получи от позицията си до терена, където липсва ъгъл за анализ на всички тактически корекции.

„Много е различно да гледаш мача отгоре. Разговорът ми на полувремето срещу Ланс дни по-рано беше напълно различен, защото бях горе: видях неща за подобряване, някои грешки... Отдавна вярвам, че можем да добавим нещо повече към начина си на работа и винаги съм отворен за всичко, което може да подобри представянето ни“, призна той часове преди мача от Шампионската лига.

Луис Енрике възнамерява да продължи да обогатява треньорската професия, след като беше пионер по време на престоя си в Селта, когато постави скеле на тренировките, за да може да анализира всички упражнения от привилегирована позиция. Този метод беше копиран от много треньори, като например Юлиан Нагелсман, който дълги години беше смятан за революционер на скамейката.