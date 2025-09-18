Обявиха къде Барселона ще приеме Пари Сен Жермен

Барселона ще посрещне Пари Сен Жермен на стадион “Луис Компанис” на хълма “Монтжуик”, обяви УЕФА на официалния си сайт. Това ще бъде мач от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига и ще се играе на 1 октомври.

Както е известно, каталунците все още не могат да получат разрешително да домакинстват на своя си “Спотифай Камп Ноу”, който от много време насам бива реновиран. Идеята на “блаугранас” беше съоръжението да отвори при ограничен капацитет от 27 000 зрители. Това обаче все още не е възможно.

Другият вариант беше стадион “Йохан Кройф” на клубната база, но той побира само 6000 души. Там вече се състоя домакинството срещу Райо Валекано от Ла Лига, а там ще бъде и идната среща с Хетафе в неделя.

Правилата на УЕФА гласят, че даден тим е задължен да домакинства на един и същи стадион във всичките си двубои от основната фаза на ШЛ. Това би трябвало да означава, че дори скоро “Камп Ноу” да бъде отворен, той няма да може да приема срещи от въпросния турнир.