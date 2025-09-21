И френската Лига 1 има какво да предложи

Френският футбол ще бъде разтърсен от поредното издание на „Льо Класик", а този път Марсилия посреща шампиона Пари Сен Жермен на стадион „Велодром" в неделя вечер от 21:45 часа. Двубоят от петия кръг на Лига 1 ще бъде ръководен от опитния рефер Жером Брисар. Този сблъсък традиционно е най-горещото дерби във френския футбол и идва в момент, когато двата отбора се завърнаха от мачовете си в Шампионската лига с коренно различни резултати.

Пари Сен Жермен демонстрира перфектна форма от началото на сезона, заемайки първото място в Лига 1 с максималните 12 точки от четири мача. Парижани имат впечатляваща голова разлика от 10:3 и изглеждат решени да защитят титлата си. От друга страна, Марсилия се намира на осмата позиция с 6 точки, след като записа две победи и две загуби. Отборът на Роберто Де Дзерби има голова разлика 9:4, което показва атакуващия стил на италианския специалист. Победа за домакините би ги изстреляла в горната половина на таблицата и би намалила разликата с лидера на 3 точки, докато успех за ПСЖ би затвърдил доминацията им в първенството.

Марсилия идва след разочароващо поражение в Шампионската лига, където отстъпи с 1:2 срещу Реал Мадрид (16.09.2025). Преди това обаче, „фокейците" демонстрираха впечатляваща форма в Лига 1, разгромявайки Лориен с 4:0 (12.09.2025). Сезонът започна колебливо за тима на Де Дзерби с поражение от Рен с 0:1 (15.08.2025), последвано от убедителна победа над Париж ФК с 5:2 (23.08.2025) и ново поражение от Лион с 0:1 (31.08.2025). За разлика от тях, ПСЖ е в невероятна серия от пет поредни победи във всички турнири. Парижани разгромиха Аталанта с 4:0 в Шампионската лига (17.09.2025), а преди това победиха Ланс с 2:0 (14.09.2025). Впечатляващата им форма включва още победи над Тулуза с 6:3 (30.08.2025), Анже с 1:0 (22.08.2025) и Нант с 1:0 (17.08.2025). Разликата в моментната форма е очевидна, като ПСЖ изглежда непобедим, докато Марсилия търси стабилност.

Историята на последните сблъсъци между двата гранда е категорично доминирана от парижани. В последните пет мача ПСЖ има пълен комплект от победи. Последната среща се състоя на 16 март 2025 г. на „Парк де Пренс", където домакините победиха с 3:1, с голове на Усман Дембеле (17') и Нуно Мендеш (42'), докато Амин Гуири (51') отбеляза почетното попадение за Марсилия. Предишният двубой на „Велодром" от 27 октомври 2024 г. също завърши с победа за ПСЖ с 3:0, с голове на Жоао Невеш (7') и Брадли Баркола (40'). Особено впечатляващо е, че в последните пет мача Марсилия не е успяла да отбележи гол на собствения си стадион срещу ПСЖ, като последните три гостувания на парижани на „Велодром" завършиха с победи с 2:0, 3:0 и 3:0.

Мейсън Грийнууд се очертава като основната заплаха в атаката на Марсилия. Английският нападател има впечатляващ старт на сезона с 2 гола и 3 асистенции в първите 4 мача от Лига 1. Особено силно представяне записа в мача срещу Лориен, където отбеляза гол и направи асистенция, както и срещу Париж ФК с 1 гол и 2 асистенции. Грийнууд е изключително опасен при изпълнение на дузпи, въпреки че е пропуснал една от двете си възможности този сезон. Срещу ПСЖ обаче статистиката му не е впечатляваща – в двата предишни мача срещу парижани не е успял да отбележи гол или да направи асистенция. От страна на ПСЖ, Брадли Баркола се превръща в истинска сензация. 23-годишният френски нападател вече има 3 гола в първите 4 мача от сезона, включително два срещу Ланс в последния мач. Впечатляващото е, че Баркола е изключително ефективен, реализирайки 3 гола от само 4 удара в целта. Срещу Марсилия той има отлична статистика, като е отбелязал гол при победата с 3:0 на „Велодром" през октомври 2024 г. Неговата скорост и завършващ удар го правят един от най-опасните играчи в състава на Луис Енрике, особено при контраатаки, които могат да бъдат решаващи в предстоящия двубой.