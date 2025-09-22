Виктор Гьокереш заслужи наградата “Герд Мюлер”

Шведският национал Виктор Гьокереш получи наградата “Герд Мюлер” за най-добър голмайстор през сезон 2024/25. Новото попълнение на Арсенал отбеляза 54 попадения в 52 мача с екипа на Спортинг (Лисабон), преди това лято да се присъедини към “топчиите”.

“Благодаря на всички в Спортинг, че направиха възможно това да съм тук. Напуснах Лисабон с много чувство за добре свършена работа. Изпратихме невероятен сезон, в който спечелихме титлата и купата на страната. Откакто играя футбол, съм гладен за голове. Това е огромно признание. Благодаря на семейството ми и моите съотборници. Преминал съм през трудно моменти в кариерата си, но сега съм горд с постигнатото. Започвам нова глава с Арсенал, но спомените от миналия сезон ще останат”, сподели Гьокереш.

Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/exXgcJ0FHt — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

На церемонията по връчването на “Златната топка” приза за най-добър голмайстор при жените получи Ева Пайор от Барселона.

“Много съм развълнувана. Аз съм момиче от едно малко селце в Полша и не съм мечтала, че ще мога да изживея подобен момент. Да съм част от Барселона и да представям страната си е невероятно. Нямаше как да получа този трофей без съотборничките си. Наградата принадлежи на целия отбор. Всеки ден с вас ме прави по-добър състезател. Чувствам го като привилегия”, заяви Пайор от сцената в парижкия татър “Шатле”.

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United