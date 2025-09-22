Популярни
Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

  • 22 сеп 2025 | 23:43
  • 1729
  • 2

Звездата на Барселона Айтана Бонмати спечели “Златната топка” при жените за трета поредна година. Тя е първата състезателка при дамите, която вдига най-ценното индивидуално отличие във футбола за трети път. 27-годишната испанка заслужи приза в конкуренцията на сънародничката си Мариона Калдентей.

Бонмати направи требъл на домашната сцена с Барса, а с националния отбор стигна до финала на Европейското първенство, където Испания отстъпи на Англия. Бонмати беше на губещата страна и във финала на Шампионската лига срещу Арсенал.

“За трети пореден път печеля това отличие. Вярвах, че е възможно да се случи и усещането е невероятно. Бих искала да поделя наградата с моите съотборнички. Годината беше много специална. И други можеха да вдигнат приза. Андрес Иниеста е един от моите идоли и се радвам, че именно той ме награди”, заяви Бонмати.

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

“Година след година женският футбол се развива. На някои места и заплатите вече се изравняват с мъжките. В Барселона се върши отлична работа. Всички заедно вървим напред. Барса е клубът на моя живот и се радвам, че мога да му помогна. Благодаря на близките и приятелите си, както и на всички, които ми помагат да ставам все по-добра”, добави победителката.

