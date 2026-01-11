Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Росиниър: Имам страхотен отбор и съм много доволен

  • 11 яну 2026 | 04:48
  • 382
  • 0
Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър оцени победата над Чарлтън с 5:1 в 3-тия кръг на ФА Къп. Това беше дебютният мач на Росиниър като треньор на „сините“.

„Добър старт, професионален. Мисля, че първият ни гол дойде в решаващ момент от мача, брилянтен гол на Йорел Хато. Качеството на играта на моите играчи беше отлично. Силен старт, нещо, върху което да надграждаме преди мача в сряда срещу Арсенал на полуфинала за Купата на лигата.

Головете променят хода на мача и това зависи от качеството на играчите. Откриването на резултата беше наистина страхотно. Имам страхотен отбор и съм много доволен от стартовия състав. Мисля, че Гиу беше фантастичен, той заслужаваше гола, който вкара. Има много положителни неща. Беше силен старт, но не бива да се вълнуваме твърде много засега“, каза Росиниър.

