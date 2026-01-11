Росиниър: Имам страхотен отбор и съм много доволен

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър оцени победата над Чарлтън с 5:1 в 3-тия кръг на ФА Къп. Това беше дебютният мач на Росиниър като треньор на „сините“.

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

„Добър старт, професионален. Мисля, че първият ни гол дойде в решаващ момент от мача, брилянтен гол на Йорел Хато. Качеството на играта на моите играчи беше отлично. Силен старт, нещо, върху което да надграждаме преди мача в сряда срещу Арсенал на полуфинала за Купата на лигата.

🚨💙 Liam Rosenior: “I’m very happy with the way we’ve started this new chapter”.



“This is a team that won the Club World Cup. This is a team that won the Conference League last year. We're a good team. We are a good team. They've been well coached. I've made no secret of that”. pic.twitter.com/pRcFw9aLYZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

Головете променят хода на мача и това зависи от качеството на играчите. Откриването на резултата беше наистина страхотно. Имам страхотен отбор и съм много доволен от стартовия състав. Мисля, че Гиу беше фантастичен, той заслужаваше гола, който вкара. Има много положителни неща. Беше силен старт, но не бива да се вълнуваме твърде много засега“, каза Росиниър.

Liam Rosenior makes an emphatic start to life at @ChelseaFC 🔵



The Blues put five past Charlton to ease through to the fourth round of the FA Cup 👏 pic.twitter.com/ZHg6f4bfLS — Premier League (@premierleague) January 10, 2026