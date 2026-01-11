Асистентът на Гуардиола след боя по Екзитър: Чудесно е, че направихме още една крачка напред

Помощник-треньорът на Джосеп Гуардиола в Манчестър Сити - Пепейн Лейндерс, говори след категоричния успех на “гражданите” с 10:1 срещу тима на Екзитър в срещата от третия кръг на турнира за ФА Къп.

“Да вкараш 10 гола винаги е трудно. Езкитър са добър отбор, анализирахме ги, те наистина знаят как да играят. Мисля, че контролирахме играта от самото начало, демонстрирахме агресия, отбелязахме някои изключителни голове и показахме индивидуални изяви от нашите играчи, каквито не бяхме виждали преди.

Всички знаят историята на ФА Къп и всички са виждали, че състезанието е довело до едни от най-добрите истории през последните два дни, така че е чудесно, че направихме още една крачка напред. Това е знак за добър клуб, когато млади играчи могат да излязат на терена и да се представят по този начин. Те трябва да бъдат търпеливи и да работят усилено, но можете да видите, че всички тези момчета имат каквото е необходимо, за да ни помогнат в бъдеще”, каза Пепейн Лейндерс.